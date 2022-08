Heitere Abende in der neuen Spielzeit

Die Komödien-Reihe (Abo IV) bietet geistreichen Humor mit prominenten Darstellerinnen und Darstellern. Ob es um unsterbliche Liebe, die Absurditäten der Finanzbürokratie oder das Älterwerden geht, laut Mitteilung seien hier vor allem die Lachmuskeln gefragt, zuweilen aber auch die Gehirnzellen.

Von einer Liebe, die über den Tod hinausgeht, erzählt das neue Stück des erfolgreichen französischen Bühnenautors Fabrice Roger-Lacan. „Noch einen Augenblick“ am 27. September, eine gefühlvolle, romantische, aber auch groteske Komödie über Abschied und Neubeginn, macht den Auftakt in der Komödien-Reihe. Mit „Der Fiskus“ am 5. November zeigt die deutsche Dramatikerin Felicia Zeller in mitreißend-grotesker Weise die Absurditäten im deutschen Steuersystem auf und das allzu Menschliche zwischen Steuerschlupflöchern und Finanzfallstricken. Ein Psycho-Thriller reiht sich charmant in das Komödien-Vergnügen ein: „Falsche Schlange“ am 2. Dezember handelt von einem abgründigen Katz-und-Maus-Spiel um Familiengeheimnisse, alte Geister und viel Geld.

Was kommt nach Wechseljahren und Scheidung, nach Frauenratgeber und Pro-Age-Produkten? Diese Frage stellen sich die vier Damen in „Himmlische Zeiten“ am 19. Januar während sie den Tücken des Lebens mit Tanz, Gesang und einem frechen Mundwerk begegnen. Mit dem hohen Preis für den Traum in Weiß beschäftigt sich „Das Brautkleid 24. März 2023, eine Beziehungskomödie von Stefan Vögel. Den Abschluss der Reihe bildet ein Meisterstück der Verwechslungen, ein doppelbödiges Werk der Commedia dell’Arte, das 1746 in Mailand uraufgeführt wurde. „Der Diener zweier Herren“ am 11. Mai heißt Truffaldino und bringt sich selbst und seine Herren während ihrer Bemühungen um die Liebe in die haarsträubendsten Situationen.

Das Festabonnement „Komödie“ (Abo IV) im Theater am Ring kann im Amt für Kultur, über die Tel. 07721 / 822 312 oder per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de gebucht werden. Wahlabo-Buchungen sind ab Donnerstag, 11. August, möglich. Karten im freien Verkauf sind ab Montag, 22. August, erhältlich.