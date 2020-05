Wegen der Coronakrise hat sich die Kur und Bäder GmbH Bad Dürrheim entschieden, die für den 16. Mai geplante erste Schwarzwald-Baar Grillmeisterschaft sowie den Heimat- und Trachtenmarkt, der ursprünglich auf den 28. Juni terminiert war, für dieses Jahr gänzlich abzusagen und in das Jahr 2021 zu verschieben.

Die Entscheidungen erfolgten nach gemeinsamer Abstimmung mit den jeweiligen Partnern, der German-Barbecue-Association sowie dem Trachtengau Schwarzwald. "Natürlich fällt es uns nicht leicht, zwei weitere Veranstaltungen unseres normalerweise sehr vollen Veranstaltungskalenders in das nächste Jahr zu verschieben. Aber in Anbetracht der unsicheren Situation und der nicht vorhersehbaren weiteren Entwicklungen im Rahmen des Verbots der Großveranstaltungen haben wir uns gemeinsam mit unseren Partnern zu diesem Schritt entschlossen. Für beide Veranstaltungen konnte unser Veranstaltungs-Team erfreulicherweise aber bereits schon die neuen Termine im nächsten Jahr fixieren“, so Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH Bad Dürrheim.

Der Heimat- und Trachtenmarkt findet somit das nächste Mal am Sonntag, 27. Juni 2021, statt. Der neue Termin der Schwarzwald-Baar Grillmeisterschaft wurde auf den 12. Juni 2021 festgesetzt.

Im aktuellen Plan der Landesregierung sei nun von einem Verbot der Großveranstaltungen bis Ende des Jahres die Rede, die genaue Personenanzahl, die unter den Begriff „Großveranstaltung“ fällt, sei aber noch immer nicht genauer definiert.

Die Kulturforum-Veranstaltung am Dienstag, 19. Mai, wird ebenfalls verschoben. Für diesen Termin werde schnellstmöglich ein Ersatztermin gesucht, je nach Auflagen und Entwicklungen eventuell sogar noch für dieses Jahr, informiert die Kur und Bäder GmbH. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Kur und Bäder GmbH wird auch alle Tanzveranstaltungen, Frühkonzerte, Volksliedersingen, Konzerte sowie Musicals, Kreatives Gestalten und das Animationsprogramm bis auf Weiteres aussetzen. Ebenso betroffen sind zunächst auch die geführten Wanderungen, Radtouren sowie Stadtführungen.