Heilig-Geist-Spital in Villingen wird Unterkunft für 450 Flüchtlinge

Das Gebäude in der Schertlestraße war vergangene Woche von der Stadt Villingen-Schwenningen dem zuständigen Landratsamt angeboten worden. Angesichts eines prognostizierten Bedarfs von 1200 Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine im Schwarzwald-Baar-Kreis hatten sich die Verantwortlichen schließlich dazu entschieden, diesen Vorschlag zur Genehmigung an das Land weiterzuleiten.

Dabei ging es insbesondere auch um die Übernahme der Kosten, die von der Stadtverwaltung auf 250 000 Euro geschätzt werden. Jan Hauser, Leiter des Sozialamtes für den Schwarzwald-Baar-Kreis, konnte in einer Ausschusssitzung am Montagabend schließlich verkünden, dass die Genehmigung mittlerweile vorliege.

Nun gehe es um die Reaktivierung des Heims, wobei insbesondere die Versorgungsleitungen des seit Ende 2019 leer stehenden Gebäudes eine Rolle spiele. Aus diesem Grund wird es voraussichtlich rund vier Wochen dauern, bis die ersten geflüchteten Menschen dort unterkommen können.

Nach Angaben von Oberbürgermeister Jürgen Roth soll die Bereitstellung des Gebäudes aber zeitlich begrenzt sein – länger als zwölf bis 16 Monate habe man nicht geplant. Das liegt daran, dass das Gebäude eigentlich abgerissen werden soll, um dort weiterführende Pläne des Stiftungsrates zu realisieren.