Ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr bei einem Brand in einem Asia-Restaurant in VS-Schwenningen hat am Mittwochvormittag ein größeres Feuer verhindert. Das erste Anfeuern vom Herd in einem Asia-Restaurant in der Dauchinger Straße ging mächtig schief: In dem Lokal brannte es plötzlich.

Nach Angaben von Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl hatte die Dunstabzugshaube Feuer gefangen.

Dachstuhlbrand kann verhindert werden

Doch damit nicht genug: Das Feuer fraß sich durch die Lüftungsschächte und flammte auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes auf. Die dadurch entstandene Rauchentwicklung sorgte offenbar dafür, dass Passanten den Brand entdeckten und daraufhin gegen 11 Uhr die Leitstelle informierten. Diese schickte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Ort des Geschehens. Als die derzeit viel geforderte Feuerwehr mit einem Löschzug an der Einsatzstelle ankam, begaben sich die Kräfte zugleich auf Erkundung und konnten schnell die Ursache für den Rauch feststellen.

Nachdem die Mitarbeiter das Restaurant bereits verlassen hatten, wurde die Küche von den Einsatzkräften in Beschlag genommen. Zugleich wurde am Gebäude mit den Löschmaßnahmen begonnen. Bockemühl: „Der Brand drohte zwischenzeitlich auf den Dachstuhl überzugreifen.“ In dem dicht besiedelten Gebiet hätte dies vermutlich weitreichende Folgen gehabt. Doch dank des schnellen Eingreifens der Wehr konnte dies gerade noch rechtzeitig verhindert werden.

Mit Kettensäge und Spitzhacke vorgegangen

Doch obwohl die offenen Flammen recht schnell erstickt waren, hatten die Einsatzkräfte noch einiges an Arbeit vor sich. Teilweise mussten die am Gebäude befestigten Lüftungsschächte geöffnet werden, um den Brand zu löschen und mögliche Glutnester zu entdecken. Zudem hatte das Feuer auch Schäden in einem teilweise mit Holz ausgekleideten Anbau direkt am Gebäude hinterlassen. „Wir mussten deshalb die Zwischendecke öffnen um sicher zu gehen, dass dort nicht etwas aufflammt“, erklärte Kommandant Bockemühl.

Mit Kettensäge und Spitzhacke ausgestattet kämpfte sich die Feuerwehr vor und entfernte verkohlte Holzlatten. Erst nach rund anderthalb Stunden konnte seitens der Feuerwehr sichergestellt werden, dass von dem vorangegangenen Brand keine Gefahr mehr ausgeht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Allerdings blieb der Herd in dem Asia-Restaurant trotz des heißen Zwischenfalls vorerst kalt. Immerhin wurde bei dem Brand niemand verletzt. (sbo)