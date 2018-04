Bis kommenden Dienstag müssen Autofahrer in VS-Schwenningen mehr Zeit einplanen. Durch die Sperrung der Neckarstraße kommt es zu erheblichen Verzögerungen im Straßenverkehr.

Ein Teil der Neckarstraße wurde am Mittwochmorgen bis einschließlich Montag für den Verkehr gesperrt. Die Autofahrer werden durch die Werstraße geleitet, der Schwerlastverkehr durch die Erzbergerstraße. So ist es von der Stadt geplant worden. Allerdings zeigte sich schon am frühen Mittwochvormittag, dass die Straße im Wohngebiet den Verkehr aus der Neckarstraße nicht stemmen kann.

Die Autofahrer werden am Kreisverkehr am Neckartower Richtung Werastraße umgeleitet. Dass die Neckarstraße überhaupt gesperrt ist, scheint vielen nicht bekannt zu sein. Dementsprechend hoch ist die Verwirrung einiger Autofahrer am Kreisel. Viele drehen eine Runde, um zu entscheiden, wo sie hinfahren sollen. Ein Teil wählt dann doch die offizielle Umleitung, aber mindestens genau so viele fahren wieder in Richtung Innenstadt zurück und weichen über die Erzbergerstraße der Baustelle aus.

Am Mittwochmittag verirrte sich ein Reisebus in die enge Straße des Wohngebiets. Der Fahrer schien das Verkehrsschild zur Umleitung über die Erzbergerstraße übersehen zu haben. Er blockierte die Straße und konnte aufgrund der parkenden Autos nur erschwert weiterfahren. Dies sorgte für einen zusätzlichen Stau. Das Parken in der Werastraße ist während der Sperrung nur begrenzt erlaubt. Auf der rechten Seite von der Wannenstraße kommend ist vorübergehend das Parken untersagt. Trotz dieses Parkverbots stellen einige Fahrer ihr Auto ab, was zur Folge hat, dass das Ordnungsamt in der ganzen Straße Strafzettel verteilt.

Trotz Parkverbots stellen Fahrer ihr Auto ab

„Ich bin mit der Lösung, den Verkehr durch die Werastraße zu leiten, nicht zufrieden. Wir haben hier sowieso schon Probleme mit dem Parken und jetzt fallen zusätzlich auch noch Parkplätze weg“, beschwert sich eine Anwohnerin. Warum der Verkehr trotz bekannter Probleme durch die Werastraße und nicht komplett durch die Erzbergerstraße oder über die Jakob-Kienzle-Straße geleitet wird, konnte die Pressestelle der Stadt nicht beantworten.

Ein anderes Bild spielt sich in der Neckarstraße ab. Die Straße ist wie leer gefegt. Zwar ignorieren einige Autofahrer die erste Absperrung, spätestens auf Höhe der künftigen Neckarhalle müssen sie allerdings umdrehen oder in die Lindengasse ausweichen.

Die Bauarbeiten an der Neckarhalle, wegen welchen die Neckarstraße gesperrt ist, starteten wie geplant. Es wurde ein tiefes Loch gegraben, um die Wasser-, Abwasser- und Mediaanschlüsse für die Halle zu installieren. (sbo)