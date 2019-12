Ein Lebkuchenherz und ein Stern, die Schwenninger Stadtkirche und das Villinger Münster auf rotem Grund vereint – daraus sollten die Besucher des Weihnachtsmarktes einen Glühwein trinken.

Nachdem sich jahrelang Styropor- und Pappbecher auf den doppelstädtischen Weihnachtsmärkten getürmt hatten, hatte man sich schließlich auch im Oberzentrum dazu durchgerungen, auf Mehrweg zu setzen und das mit einer eigenen, extra für Villingen-Schwenningen gestalteten Tasse zu tun.

Der frühere Oberbürgermeister Rupert Kubon hat das gute Stück in einer Gemeinderatssitzung in der Polizeihochschule im Oktober 2018 vorgestellt – es war einer seiner letzten Akte als Stadtvater von VS. Die Weihnachtsmarkt-Tasse, so glaubte man, würde zur Weihnachtszeit das Bild an den Marktständen prägen, möglicherweise sogar zum Sammlerstück in heimischen Küchen mutieren. Doch weit gefehlt: Die Tassen sind auf den Weihnachtsmärkten kaum zu sehen.

Warum? Die Geschäftsführerin der SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH, Stefany Goschmann, bedauert, dass die Glühweintasse sich nicht durchgesetzt hat und vermutet den Grund dafür in der zeitlichen Abfolge: Als man beschlossen habe, das Verbot von Mehrwegbechern durchzusetzen und die Tasse anzubieten, hätten viele Standbetreiber schon längst eigene Mehrwegsysteme angeschafft und damit schlichtweg keinen Bedarf an VS-Tassen mehr gehabt.