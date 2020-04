Handwerker stürzt drei Meter in die Tiefe

Ausgerechnet bei einer Begutachtung zur Instandsetzung ist die Bodenplatte eines desolaten Balkons in VS-Schwenningen unter dem Gewicht eines Handwerkers eingekracht. Der Mann stürzte drei Meter in die Tiefe und wurde bei dem Unglück schwer verletzt.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 14.20 Uhr. Zuvor war der Integrierten Leitstelle gemeldet worden, dass an einem Wohnhaus in der Siederstraße ein Balkon eingestürzt war und eine Person unter den Trümmern verschüttet wurde. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stellte sich die Situation glücklicherweise nicht ganz so dramatisch dar.

Wie ein Polizeisprecher berichtet, sei der Mann von einer Bekannten, der 60-jährigen Wohnungsbesitzern, damit beauftragt worden, den wohl schon in die Jahre gekommenen Balkon instandzusetzen. Als sich der Mann vom Zustand des Bauwerks ein Bild machen wollte, brach eine Bodenplatte, sodass der Handwerker einkrachte und auf dem Asphalt darunter landete. „Der Mann wurde dabei schwer verletzt, war nach dem Unglück aber ansprechbar“, so der Polizeisprecher zum Zustand des Handwerkers.

Ein Notarzt sowie die Besatzung eines Rettungswagens der Johanniter kümmerten sich um den Verletzten, der anschließend in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Unfall ergaben kein Fremdverschulden. Demnach sei das Holz des Balkons morsch gewesen. Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen an die Einsatzstelle geeilt war, konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken.