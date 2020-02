Derzeit in aller Munde ist der geplante Umbau der Helios-Arena. Wurden am Mittwochabend die Fans mit den neuesten Infos versorgt (wir berichteten), stand am Donnerstag eine Pressekonferenz mit Sponsoren bei den Wild Wings auf dem Programm.

Er habe die Stimmung unter den Fans als positiv und konstruktiv wahrgenommen, resümiert Architekt Uwe Schlenker den Fan-Infoabend. Der Aufstand, der aus Misstönen und harscher Kritik im Vorfeld zu erwarten war, blieb nämlich aus. „Ich war sehr angetan vom Abend“, fügt Schlenker hinzu, vor allem, weil die Fans den verantwortlichen Planern noch einige Anregungen mit auf den Weg gegeben hätten. „Es freut mich, dass die Fans erkannt haben, dass etwas gemacht werden muss.“ Er wolle den Eishockeysport, den er selber von Kindheit an begleitet, durch den Umbau dort hinführen, wo die Bevölkerung ihn sehen wolle.

Wild Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner spricht bei der Pressekonferenz von den „vielen wirtschaftlichen Möglichkeiten“, den DEL-Standort durch die geplante Vergrößerung sowohl der VIP-Lounge als auch des Sitzplatz-Angebots zu sichern. Der Sport und die Stadt VS könnten dadurch eine bessere Einheit bilden und zur Marke werden, findet derweil Oberbürgermeister Jürgen Roth. Das Projekt diene dazu, die Halle als Veranstaltungsort zu fördern. „Sie ist eines Oberzentrums durchaus würdig.“

Durch die zusätzlichen 1000 Sitzplätze gebe es bessere Vermarktungsmöglichkeiten für Veranstaltungen, schließt sich Klaus Hässler, Geschäftsführer der Kunsteisbahn VS, an. 26 Veranstaltungen – Konzerte, Partys oder Comedy – hätten in den vergangenen Jahren am Bauchenberg stattgefunden. Mit dem Auftritt des Comedian Bülent Ceylan soll im Februar 2021 daran angeknüpft werden. „Wir wollen uns Stück für Stück weiterentwickeln“, sagt Hässler. Dennoch betont er, dass die Helios-Arena keine typische Multifunktionshalle sei und der (Eishockey-)Sport immer noch im Vordergrund stehe.

Wurde das Thema Kosten beim Fan-Abend bewusst ausgeklammert, kommen nun einige Zahlen auf den Tisch. Die bekannte eine Million Euro, die die Stadt finanzieren will, und die der Gemeinderat im Herbst bewilligt hatte, teilen sich laut OB Roth wie folgt auf: 500 000 Euro werden für die Sitzplätze zur Verfügung gestellt, 300 000 Euro für die neue Beleuchtung, 200 000 Euro für die neue Akustik. Wie berichtet, wird das Projekt Beleuchtung und Akustik jedoch auf 2021 verschoben. „Wir gehen nicht davon aus, dass es noch teurer wird“, kommentiert der OB. Zwischen der Stadt und den Sponsoren sei dies eine „absolute Win-Win-Situation“.

Hatte es zuletzt Gerüchte gegeben, dass sich Hauptsponsor Karl Storz durch den sportlichen Misserfolg der Wild Wings aus der Finanzierung zurückziehen will, dementiert Finanz-Bereichsleiter Michael Tröndle vom Tuttlinger Unternehmen den Absprung.

Für die ab dem Sommer erweiterte Karl Storz-Lounge habe man für die kommenden 20 Jahre ein Nutzungsrecht, das mit jeweils 67 000 Euro finanziert wird. Das ergebe unterm Strich 1,34 Millionen Euro, die Karl Storz in den Umbau investieren wird. Als Arbeitgeber von 3000 Menschen sei man daran interessiert, die Qualität des Standorts für die Region hochzuhalten – sowohl bei der Förderung des Freizeitwerts als auch bei der Förderung des Spitzen- und Breitensports, fügt Pressesprecherin Regina Stern hinzu.

Doch ganz werden die 2,34 Millionen Euro nicht ausreichen, um das Großprojekt zu stemmen: „Es werden zusätzliche Mittel gebraucht, die dann von den Wild Wings kommen“, erklärt Geschäftsführer Sandner. Wie viel genau, dazu äußert er sich aber nicht.