Die einwöchige Spielpause hat den Schwenninger Wild Wings gutgetan, sie feierten mit dem 4:0 gegen Augsburg ihren höchsten Saisonsieg. Und Torwart Joacim Eriksson blieb erstmals ohne Gegentor.

„Das war eines unserer besseren Spiele. Wir haben schnell gespielt, waren sowohl in Überzahl als auch in Unterzahl gut. Ich freue mich für Emil Kristensen, dass er sein erstes DEL-Tor gemacht hat, dass Marius Möchel getroffen hat und Joacim Eriksson seinen ersten Shut-out feiern konnte“, sagte SERC-Trainer Niklas Sundblad nach dem Erfolg gegen die Augsburger Panther.

Der Coach, der so viel Wert auf die Defensivarbeit legt, konnte sich freuen, dass seine Mannen 60 Minuten defensiv hart gearbeitet hatten und kein Gegentor zuließen. Und so machten es die Feldspieler dem Keeper am Ende gar nicht so schwer, in seinem elften Spiel für Schwenningen seinen ersten „Shut-out“ zu feiern. Eriksson: „Ich habe mich heute gut gefühlt. Aber wir waren als Team sehr gut. Die Mannschaft hat mir sehr geholfen, sie hat viele Schüsse geblockt und das Zentrum zugemacht.“

So wie beispielsweise Verteidiger Emil Kristensen. Der Däne konnte aber nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive Akzente setzen: Ihm gelang in der 25. Spielminute das Führungstor und damit sein erster Treffer in der Deutschen Eishockey Liga. Kristensen: „Wir haben über 60 Minuten stark gespielt. Das ist uns noch nicht häufig gelungen. Natürlich ist es schön, sein erstes Tor zu schießen. Ich freue mich aber auch darüber, dass ich dies im Powerplay erzielen konnte, dass ich die Möglichkeit erhalte, in Überzahl auf dem Eis zu stehen.“

Jamie MacQueen ließ noch im zweiten Drittel das 2:0 folgen. Marius Möchel, der wieder in der Verteidigung aushalf, konnte ebenfalls sein erstes Tor für Schwenningen markieren, traf im dritten Drittel zum 3:0. „Wir haben unser laufintensives Spiel über 60 Minuten betrieben, waren in den Zweikämpfen gut und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, befand Möchel. Den Schlusspunkt setzten aber in Überzahl die Spink-Zwillinge. Der Treffer zum 4:0 in der 53. Minute erzielte Tyson Spink nach einem Powerplay, bei dem der Puck lehrbuchmäßig durch die Schwenninger Reihen lief.

Zwölf Spiele sind nun für die Wild Wings absolviert, damit ist Halbzeit in der Süd-Gruppe, in der jedes Team 24 Spiele zu bestreiten hat und viermal auf jeden Gegner trifft. Die Schwenninger brachten in den zwölf Spielen 20 Punkte auf ihr Konto. Das entspricht einem Punkteschnitt von 1,67 pro Partie, was sich sehen lassen kann und was derzeit Rang vier bedeutet und den Einzug in die Play-offs bringen würde. Die Augsburger, die am Sonntag erneut am Bauchenberg gastieren, haben bereits fünf Punkte Rückstand. „Ich bin sehr mit der Mannschaft und auch mit unserem Tabellenplatz zufrieden. Mannheim, München und Ingolstadt haben die besten Kader in der Südgruppe. Augsburg, Straubing und auch die Nürnberger, die man nicht abschreiben darf, kämpfen aber mit uns um einen Play-off-Platz“, so Sundblad. Am Donnerstag müssen die Wild Wings beim EHC Red Bull München ran. Dann soll auch der neueste Neuzugang, Daniel Weiß, für den SERC auflaufen.