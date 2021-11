Haftrichter statt fünfstelliger Geldbetrag: Polizei nimmt Telefonbetrüger fest

Der Polizei ins Netz gegangen ist ein Mitglied einer Betrugsbande am Mittwochabend gegen 19 Uhr in Donaueschingen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war die Bande nach der bekannten Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ vorgegangen.

Zum Tatvorgang teilt die Behörde mit, dass die Bande eine 76-jährige Frau anriefen, sich als Polizisten ausgaben und behaupteten, dass in der Nachbarschaft der Dame eingebrochen wurde. Unter dem Vorwand, das Bargeld der Seniorin sicher zu verwahren, tauchte dann ein „angeblicher Polizist“ bei ihr auf und wollte einen fünfstelligen Geldbetrag abholen. Statt der Seniorin und des Geldes erwarteten den 22-jährigen türkischen Staatsangehörigen jedoch echte Polizeibeamte, die den Gauner an Ort und Stelle festnahmen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Er wird im Laufe des Donnerstags nun einem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen vorgeführt.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen.