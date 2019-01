Zwei deutsche Leistungsträger verlassen die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings: Nach Informationen unserer Zeitung wechselt Nationalstürmer Mirko Höfflin zum ERC Ingolstadt und Verteidiger Dominik Bittner zu den Grizzlys Wolfsburg.

Die Abgänge von Höfflin und Bittner zur kommenden Saison stehen fest: Der 26-jährige Höfflin wechselt zum aktuellen Tabellensiebten Ingolstadt, der ebenfalls 26-jährige Bittner zum Vorletzten Wolfsburg. Beide waren zur Saison 2017/18 mit jeweils Zweijahres-Verträgen an den Neckarursprung gekommen. Höfflin kam von den Straubing Tigers, zu denen er von den Adler Mannheim ausgeliehen war. Bittner besaß damals sogar noch einen Vertrag Mannheim, er bekam bei den Adlern aber kaum Einsatzzeiten, so wurde sein Kontrakt in Mannheim aufgelöst.

Höfflin entwickelte sich in Schwenningen prächtig, der Linksschütze durfte 2018 als Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn die Weltmeisterschaft für Deutschland in Dänemark absolvieren. Bittner tat sich am Neckarursprung zunächst etwas schwerer. Als Ersatz für Sascha Goc verpflichtet, gelang dem Rechtsschützen in der Saison 2017/18 kein Tor. Bittner blühte nach dem Trainerwechsel in der aktuellen Saison von Pat Cortina zu Paul Thompson aber regelrecht auf: Bittner übernahm viel mehr Verantwortung und war an viel mehr Offensivaktionen, auch in Überzahl, beteiligt. Für beide ist es der nächste Schritt in ihren Karrieren. Beide Klubs sind dank großer Autokonzerne in der DEL recht gut im Geschäft. Ingolstadt spielt dank Audi und Wolfsburg dank VW regelmäßig in den Play-offs mit, Ingolstadt wurde 2014 deutscher Meister, Wolfsburg 2016 und 2017 Vizemeister.

Unterdessen wollen die Wild Wings einen jungen deutschen Spieler fest für die kommende Saison verpflichten: Es handelt sich dabei um den 22-jährigen Stürmer Daniel Pfaffengut von den Towerstars Ravensburg. Der Rechtsschütze lief bereits in dieser Saison als Förderlizenzspieler zweimal für die Wild Wings auf. Ein Tor gelang ihm dabei nicht, wohl aber in der DEL2: Für Ravensburg erzielte Pfaffengut in der bisherigen Saison acht Treffer, gab zudem zwölf Vorlagen.

Das Gerücht, Verteidiger Jussi Timonen habe für die kommende Saison verlängert, dementierte Coach Paul Thompson. „Jussi hat zwar speziell am Freitag beim 2:1-Sieg nach Penaltyschießen in München ein gutes Spiel gemacht, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch nicht mit ihm verlängert“, so der Schwenninger Übungsleiter. Nach Informationen unserer Zeitung haben die Wild Wings mit ihren ausländischen Spielern für die kommende Saison noch keine Gespräche geführt. Auch Topscorer Anthony Rech wartete bislang vergebens auf Signale seines jetzigen Brötchengebers.

Ebenso verhält es sich bei Angreifer Philip McRae. „Ich habe bislang nichts von den Wild Wings bezüglich der kommenden Saison gehört. Das ist auch in Ordnung. Ich will mich voll auf die jetzigen Spiele konzentrieren, werde mich mit Sicherheit nicht hängen lassen.“ McRae, der sowohl die US-Amerikanische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, war in dieser Saison doch eine ziemlich Enttäuschung in Schwenningen. McRae: „Ich bin selbst mit mir auch nicht zufrieden. Aber so ist das im Eishockey. Da läuft es eben mal gut und dann weniger gut. Ich habe mir gesagt, wenn bei mir nach vorne schon nicht so viel geht, dann will ich dem Team wenigstens mit guter Abwehrarbeit helfen.“

Immerhin, beim 3:2-Sieg nach Penaltyschießen der Wild Wings am Sonntag im Kellerduell gegen Wolfsburg, erzielte McRae seinen vierten Saisontreffer. „Seit ich gut nach hinten arbeite, läuft es auch nach vorne besser. Ich gewinne auch wieder mehr Bullys. Das ganze hat viel mit Selbstvertrauen zu tun, aufgeben ist nicht mein Ding.“

Am Freitag empfangen die Wild Wings den ERC Ingolstadt, am kommenden Sonntag gastieren sie in Bremerhaven. McRae: „Jetzt kommen endlich wieder die normalen Wochen mit nur zwei Spielen. Da können wir noch einmal Kraft tanken. So lange die Pre-Play-offs rechnerisch möglich sind, glaube ich daran.“

Zurück zu den Personalien. Obwohl von Dustin Strahlmeier persönlich dementiert, hält sich das Gerücht, dass der Schwenninger Goalie zur kommenden Saison zu den Adler Mannheim wechselt. Insider glauben aber nicht so recht daran. Mark Mahon, der Sportmanager der Kölner Haie: „Ich gehe davon aus, dass Strahlmeier in Schwenningen bleibt. Dennis Endras hat in Mannheim Vertrag bis 2022 und Chet Pickard meines Wissens ebenfalls über die kommende Saison hinaus.“

In Köln wird Strahlmeier in der kommenden Saison ganz sicher nicht im Tor stehen. Mahon: „Dass unser Torwart Gustaf Wesslau nach der Saison aufhört ist eine Falschmeldung. Wir gehen mit allen unseren drei aktuellen Keepern auch in die kommende Saison.“ Auch in Berlin sieht Mahon für Strahlmeier keinen Platz, schließlich würden sich die Eisbären um die Dienste des Nürnberger Schlussmannes Andreas Jenike bemühen.

Feste Verträge bei den Wild Wings für die kommende Saison haben Kapitän Simon Danner, Verteidiger Dominik Bohac, Stürmer Markus Poukkula und der junge Angreifer Julian Kornelli. Dem Vernehmen nach wollen die Wild Wings Verteidiger Mirko Sacher und Toptalent Boaz Bassen unbedingt halten. Zudem wollen die Schwenninger wieder mehr als in der Vergangenheit den Markt nach Zweiflaggenspielern, vornehmlich Deutschkanadiern, absuchen. „Der Schwenninger Weg“ bei dem vorwiegend auf junge deutsche Spieler gesetzt wurde, gilt inzwischen bei den Wild Wings auch als offiziell gescheitert.