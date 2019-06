Die im vergangenen November von Rolf Klaiber angekündigte Pause war nötig: Doch nun geht es mit dem Saisonprogramm in „Härings Kulturcafé“ weiter. Das Publikum erschrak kräftig, als der Moderator und Macher der bekannten Schwenninger Reihe „Härings Kulturcafé“, Rolf Klaiber, im November vergangenen Jahres eine längere Pause ankündigte. Mit im Raum schwang auch die potenzielle Aufgabe des gesamten Projekts. Grund für die Pause war die Finanzierung. Wenn Einzelveranstaltungen schlecht besucht waren, legte Klaiber nicht selten aus eigener Tasche etwas drauf.

Pause hat sich gelohnt,Klaiber hat Café gerettet

Soweit sollte das ehrenamtliche Engagement allerdings nicht reichen müssen. Der Spiel- und Theaterpädagoge investiert seit 2011 viel Zeit und Leidenschaft in die Idee, in der kulturell zumindest nicht überversorgten Neckarstadt kleinere Konzerte, Lesungen, Kabarett und ähnliches an einem etablierten Ort mit angekündigtem Programm zu veranstalten. Rund 100 Veranstaltungen gab es bis dahin seit 2011. Die Ruhepause hat sich gelohnt: Während zwar die treuen Besucher erst einmal kein abendliches Event pro Monat mehr im Café Häring zu sehen und hören bekamen, agierte Rolf Klaiber im Hintergrund, um das Kulturprogramm zu stützen, besser: zu retten. Mit dem Klezmer-Trio „Chotsch“ aus Freiburg am 10. Mai konnte das Kulturcafé neu starten – ein „Reset“ nach Systemabsturz mit ähnlichem Erfolg wie bei einem Computer. Schon einige Minuten vor 20 Uhr war kein einziger Platz mehr frei und die Künstler konnten pünktlich beginnen.

Kulturamt unterstützt ab sofort jetzt das Kulturcafé

Klaiber hatte sich während dem von ihm angekündigten Nothalt unter anderem an das Kulturamt gewandt, welches dem Kulturcafé wohlwollend gegenüber reagierte. Seit der neuen Saison hat es immer wieder das Programm des Cafés durch Plakatierung beworben. So wiesen die bunten Werbeflächen beispielsweise schon auf das Trio „Chotsch“ hin und aktuell auch auf den Auftritt des Münchner Gesangsduos Volker Giesek und Christina Mantel mit dem Programm „Alles Mensch“ am Freitag, 28. Juni.

Einen Prospekt für das laufende Saisonprogramm hatte „Härings Kulturcafé“ schon immer – allerdings völlig selbst finanziert. Nun findet es sich zwischen den Programmpunkten Werbung von unterstützenden regionalen Geschäften und Firmen. Der Fortbestand der Kulturreihe scheint erst einmal gesichert.

Am 6. Juli nimmt „Härings Kulturcafé“ wieder an der Schwenninger Kulturnacht teil. Auftreten werden von 19.30 bis 21 Uhr Heike und Ralf Kempter, zwei Schwenninger Necklemer, welche „Schwenninger Folk“ zum Besten geben werden. Alexander Ungelenk wird ab 21 Uhr mit Gitarre, Klavier und Stimme musikalische Geschichten des Alltags beschreiben.