Seit gut drei Wochen signalisieren Plakate an verschiedenen Einfallstraßen freie Fahrt zum Marktplatz in VS-Schwenningen. Die Resonanz ist bislang nicht nennenswert. Der große Ansturm in den Geschäften rund um den Marktplatz bleibt aus.

An sechs Orten sind die Plakate aufgestellt, die die Erreichbarkeit des Marktplatzes verdeutlichen. Damit leistet die Stadt einen Beitrag, um die von der Dauerbaustelle rund um den Marktplatz geplagten Einzelhändler zu unterstützen.

Heinz Messner, Sprecher der betroffenen Händler, sieht es positiv. Die Plakate in knalligem Rot kommen gut an, wirkten sich aber noch nicht so richtig aus. Er glaubt, dass erst im Oktober, wenn die Dauchinger Straße wieder für den Straßenverkehr freigegeben ist, die Kundenströme kommen. „Wir müssen Geduld haben und warten.“ Aber immerhin sei die Plakataktion des Stadtmarketings ein erster Schritt in die richtige Richtung. Er hoffe nun auf das Baustellenfest am Wochenende und, dass das Wetter mitspiele.

Sie möchte gerne ja sagen, müsse aber verneinen, meint Amy Müller vom Kinder-Secondhandladen Lollipop. Die Plakatierung habe sich bislang nicht ausgewirkt. Die Umleitungsbeschilderung sei nach wie vor falsch. „Dies ist nicht gelungen – und das schon seit einem Jahr“, meint sie. Selbst Schwenninger fänden es schwierig, ihr Geschäft in der Marktstraße zu erreichen – trotz roter Plakate.

Aufgrund der Infotafeln seien nicht mehr Kunden in den Laden gekommen, berichtet Helga Huonker von Thomas Schreibwaren. Es habe auch noch niemand gesagt, dass er aufgrund der Plakatierung den Weg in die Marktstraße gefunden habe. Der Schulanfang habe sich zwar relativ positiv ausgewirkt, aber „wir hatten schon bessere Jahre“. Nach wie vor sei die Lage in der Marktstraße eben bescheiden und die alle paar Wochen geänderte Verkehrsführung tue ein Übriges dazu.

Ganz anders sieht es offensichtlich ein paar Häuser weiter oben in der Marktstraße aus. „Unsere Kunden finden leichter her“, meint Markus Hirneise von Optik Linder. Die Kundenfrequenz sei auf jeden Fall besser geworden. Auch er hofft auf das Baustellenfest am Samstag auf dem Marktplatz. Beim Optik-Geschäft Hugger-Jäckle an der Kreuzung Spittel-/Dauchinger Straße geht derzeit gar nichts mehr. „Hier ist absolutes Chaos, die Leute müssen gerade regelrecht turnen, um uns zu erreichen“, stöhnt Heinz Hugger. Insofern herrsche „absoluter Tiefgang“ und somit gebe es auch keine Resonanz auf die Plakataktion.