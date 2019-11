Hälfte der Friedensschüler nutzt den Ganztag

Auch wenn sich ihr Raumkonzept noch in der Fertigstellung befindet, ist die Friedensschule pädagogisch bereits in einer neuen Ära: Seit September hat sie den Ganztagsbetrieb in Wahlform aufgenommen. Und wie sieht es mittlerweile mit der Hirschberg- und Janusz-Korczak-Schule aus?

Es sei bereits alles vor Ort, um einen adäquaten Ganztagsbetrieb durchführen zu können, sagt Stefan Assfalg, Leiter des Amts für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS), in Bezug auf die Friedensschule. „Es ist nur noch nicht am richtigen Platz“, sagt er und bezieht sich dabei auf Mensa, Küche oder Betreuungsräume. Derzeit wird an der Mozartstraße noch kräftig gewerkelt. Der Aus- und Umbau zur Ganztagsgrundschule, die vor den Sommerferien begonnen hatte, wird sich nach Aussage des Amtsleiters noch ein bis zwei Jahre hinziehen. Schon allein durch die hohen Denkmalschutzvorschriften. „Trotz der historischen Gemäuer werden wir eine moderne Schule bekommen“, versichert er.

Aus den Physikräumen, die derzeit von den noch 21 Werkrealschülern – der Schulausbildungszweig läuft zum Sommer 2020 aus – genutzt werden, sollen zudem rund sechs neue Grundschulzimmer entstehen. Die Planungen, baulich als auch inhaltlich, für die Ganztagsgrundschule seien im September 2018 aufgenommen worden, berichtet Andrea Breinlinger-Müller, JuBIS-Abteilungsleiterin für Schulen. Einmal im Monat habe es zwischen JuBIS, dem Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO) und der Schulleitung ein festes Treffen gegeben.

Seit rund einem Vierteljahr nun läuft der Ganztagsbetrieb in Wahlform, der von etwa der Hälfte der Schüler genutzt wird. Zu Beginn eines Schuljahres also entscheiden die Eltern für ein gesamtes Schuljahr, ob ihr Kind die Ganztagsbetreuung, die durch die Stadt geleistet wird, in Anspruch nimmt, erklärt die Abteilungsleiterin. Der erste Eindruck, so habe das jüngste Gespräch mit den Friedensschul-Verantwortlichen ergeben, sei positiv.

„Es war ein Kaltstart“, fügt Stefan Assfalg hinzu. Die einzelnen Teams – Lehrer, Erzieher, Verwaltung und Mensakräfte – wüchsen aber zusammen und befänden sich auf einer guten konstruktiven Ebene. „Es ist das Gesamt-Setting, as funktioniert.“

Durch die Ausweitung zum städtischen Ganztagsbetrieb ist dieser mittlerweile in die ehemalige Hirschbergschule, der Außenstelle der Friedensschule, ausgelagert. Bereits im Sommer hatten einige Eltern Sorge geäußert, dass der AWO-Hort durch die städtische Betreuung wegfallen könnte.

„Die heilpädagogischen Horte brauchen wir dennoch“, betont Stefan Assfalg. Für diejenigen Kinder, die in Regelgruppen nicht zurechtkommen, eine besondere Betreuung benötigen und bei denen eine entsprechende Diagnostik festgestellt wurde, stehen in VS weiterhin Heilpädagogik-Horte zur Verfügung. So werde also auch der AWO-Hort nicht aufgegeben, wie Assfalg betont. „Er bekommt eine neue Aufgabe.“

Im Sommer 2020 werden die Gruppen umgestellt. Bekannterweise will die Arbeiterwohlfahrt auf der Möglingshöhe einen Neubau mit heilpädagogischem Hort sowie Kindergarten errichten, bei dem die Stadt zu fast 100 Prozent die Betriebskosten übernehmen wird. Die Möglingshöhe sei ein zentraler Punkt in der Stadt, der auch per Bus oder Bahn von den Ortschaften aus gut erreicht werden könne. Wann das Gebäude fertig sein soll, stehe laut Assfalg noch nicht fest. Solange also wird der Hort weiterhin in der ehemaligen Hirschbergschule untergebracht sein – bald als einzige Institution. Denn der letzte verbleibende Grundschuljahrgang 4 mit drei Klassen laufe im Sommer 2020 aus.

Durch den Hort wird sich der Zeitplan der ehemaligen Hirschbergschule also nochmal nach hinten verschieben. Eine Nachnutzung durch die Janusz-Korczak-Schule wird allerdings immer noch anvisiert, versichert Assfalg. Ist das Gebäude leer, soll es wie geplant völlig entkernt werden, bis nur noch ein Gerippe steht. Bekannterweise sind durch die Formaldehydbelastung noch Schadstoffe in den Wänden, die jedoch nicht austreten, wie der JuBIS-Amtsleiter unterstreicht. Wie Madlen Falke von der städtischen Pressestelle berichtet, befindet sich die Dachsanierung in den Endzügen und kann in den nächsten Wochen abgeschlossen werden Für die Korczak-Schule, die derzeit im Alten Gymnasium an der Friedrich-Ebert-Straße untergebracht ist, könne es im alten Hirschbergschulgebäude dann eine komplett neue Raumaufteilung geben, die den Ansprüchen eines Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums entspricht. So dauere es mindestens bis Sommer 2021, bis ein Projektbeschluss für den Umbau gefasst werden könne.