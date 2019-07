Alles gesagt ist rund um die Kostensteigerungen bei der Sanierung des Gymnasiums am Deutenberg offenbar noch nicht. Im Gemeinderat am Mittwoch meldeten sich die Architekten zu Wort. Unterm Strich stand eine schlechte Nachricht: Vor Sommer 2020, im günstigsten Fall, wird das Gymnasium am Deutenberg (GaD) nicht bezugsfertig sein.

Es gab immer wieder neue, höhere Kostenberechnungen der Architekten und Schätzungen der Stadt, wonach auch das dann vorgeschlagene Budget nicht ausreichen würde.

Die Sanierung des Gymnasiums am Deutenberg ist längst zum kommunalpolitischen Ärgernis avanciert. Bei 31,5 Millionen Euro, so Amtsleiter Dieter Kleinhans von der Stadt, stehe das Projekt nun insgesamt. „Nun stehen wir da und ich muss sie nochmal um Geld bitten“, resümierte er vor dem Gemeinderat, während dem Gremium der Groll auf die Architekten anzumerken war.

Eine ausführliche Stellungnahme hatten Matthias Hotz und Architekt Michael Eichmann vom zuständigen Planungsbüro Hotz und Architekten in Freiburg vorbereitet.

Die Sanierung des GaD geht nun ins sechste Jahr. „Über diesen langen Zeitraum gab es auch bei uns Fehler“, räumte er ein.

Passiert seien Fehler beispielsweise bei der Überprüfung von Abrechnungsergebnissen und bei der Dokumentation von Rechnungen. Auf die Baukosten aber habe das keine Auswirkungen gehabt. „Nachlässigkeiten bei unserer Werkplanung und unseren Aufstellungen zu den Leistungsverzeichnissen gab es nicht“, stellte Hotz klar. Explodierte Preise im Baugewerbe seien ein Grund für die Kostensteigerungen. Manche Mehrkosten beruhten auch auf bis dato unbekannten Altlasten – der Terminplan gerate durcheinander. Im Vorfeld habe das Büro jedoch „immer wieder auf umfassende notwendige Bauteilerkundungen und Bauteilöffnungen hingewiesen, die von der Stadt leider so nicht beauftragt wurden“, so Hotz.

Die Stadt aber habe das selbst übernehmen wollen. „Wenn Sie das nicht machen, ist das in Ordnung, aber dann sind wir nicht verantwortlich“, so sein Vorwurf in Richtung Stadt VS. Immer wieder gestalteten sich auch die Verhandlungen mit den Vertretern verschiedener Gewerke, aktuell etwa dem Trockenbauer, enorm schwierig – man schaffe es seit zwei Monaten beispielsweise nicht, mit der Firma verbindliche Fristen zu vereinbaren, trotz drohenden Rechtsstreits, schilderte Architekt Michael Eichmann. Oberbürgermeister Jürgen Roth stellte sich vor seine „höchst professionelle“ Stadtverwaltung.

Die Stadträte jedoch gingen mit Matthias Hotz und seinen Kollegen hart ins Gericht, und das nicht nur fachlich. Veronique Ballof (CDU) fühlte sich von den Architekten vor allem auch als Mutter einer Gymnasiastin des GaD schlichtweg „verar….“, Matthias Hoppe (Freie Wähler) sprach von „brutalem Murks“. Trotzdem bewegten sich die Auftritte der Architekten, so Klaus Martin (CDU) „zwischen Gleichgültigkeit und Arroganz“.

Laut Michael Eichmann müsste man, sofern eine neue Trockenbaufirma gefunden ist, ab deren Beginn auf der Baustelle zwei bis drei Monate Trockenbau einkalkulieren und danach zwei bis drei Monate für die übrigen Gewerke. Roths Berechnung ergab eine düstere Prognose: Im günstigsten Fall könne man dann wohl im Sommer 2020, eventuell aber auch erst im Herbst 2020 das sanierte GaD in Betrieb nehmen.