Gruppe verprügelt 17-Jährigen vor City-Rondell

Mehrere Jugendliche sind am Samstagabend in VS-Schwenningen aufeinander losgegangen. Das meldet die Polizei.

Ein 17-Jähriger saß gegen 20.45 Uhr zusammen mit drei weiteren Freunden auf einer Sitzmöglichkeit vor dem City Rondell in der Straße „In der Muslen“, als fünf Personen auf sie zukamen. Scheinbar grundlos rempelte ein 16-Jähriger den 17-Jährigen an und packte ihn an der Oberbekleidung, woraufhin sich der 17-Jährige mit einer „Kopfnuss“ zur Wehr setzte. Daraufhin schlug ein weiterer, 15-jähriger Jugendlicher aus der Gruppe dem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, während der andere Schläger ihn wiederum am Hals packte und ebenfalls Schläge ins Gesicht versetzte.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete die fünfköpfige Gruppe in unterschiedliche Richtungen. Durch die Polizei in VS-Schwenningen konnten die vermeintlichen Schläger jedoch schnell ermittelt werden. Sie müssen sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der 17-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen.