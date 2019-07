Seit der Verabschiedung der Radwegekonzeption 2014 durch den Kreistag Schwarzwald-Baar- Kreis hat sich viel getan. Die Umsetzung sei manchmal aber ein „mühsames Geschäft“.

Landrat Sven Hinterseh kündigt ein härteres Vorgehen gegen bockige Grundstückseigentümer an.

Viele Lücken im Radwegenetz konnten schon geschlossen werden. So brachte man beispielsweise zuletzt am Radweg Villingen – Marbach – Brigachtal – Donaueschingen umfängliche Beschilderungen an. Demnächst erfolgt außerdem die Verbindung zwischen St. Georgen, Brogen, Königsfeld und Hardt.

Alltagsradverkehr leidet

Allerdings komme es immer wieder einmal vor, dass Besitzer von Grundstücken nicht bereit seien, auch nur ein paar wenige Quadratmeter Teilfläche zu Gunsten einer Radwegeverbindung zu veräußern.

Das ist ärgerlich, weil sich so wichtige Bausteine für den touristischen und Alltagsradverkehr gar nicht oder nur mit Mehraufwand realisieren lassen.

Enteignungen, wie sie im Straßenbau durchaus üblich sind, seien zwar nicht das Gebot der Stunde, sagte Landrat Hinterseh in der jüngsten Kreistagssitzung. Gleichzeitig kündigte er aber auch ein „vielleicht härteres Vorgehen“ in der Sache an.

„Ich achte das Eigentum, habe aber kein Verständnis, wenn es nur um wenige Quadratmeter geht“, sagte Hinterseh.