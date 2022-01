Grüne: Stadt soll sich Initiative anschließen

In der Sitzung des Technischen Ausschusses vom 23. November wurde seitens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Antrag gestellt, sich an dem Modellversuch „Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit außerhalb der Hauptstraßen“ zu beteiligen. Am Dienstagabend stand der Antrag nun auf der Tagesordnung des Gremiums und wurde diskutiert.

Im Wesentlichen geht es bei der Initiative, der sich bereits zahlreiche Städte in ganz Deutschland angeschlossen haben, darum, dass auf den Hauptverkehrsstraßen ein stadtverträgliches Geschwindigkeitsniveau geschaffen wird. Die Initiatoren sehen Tempo 30 für den Kraftfahrzeugverkehr auch auf Hauptverkehrsstraßen als integrierten Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts und einer Strategie zur Aufwertung der öffentlichen Räume, heißt es in deren Positionspapier.

In der Sitzungsvorlage erläutert die Stadtverwaltung die Auswirkungen der Teilnahme an einem solchen Modellversuch, welche sowohl mit erheblichen Kosten, beispielsweise für die Umstellung des Busfahrplans, verbunden wäre, als auch personelle Kapazitäten innerhalb der Verwaltung fordern würde, die nicht vorhanden sind. „Aus Sicht der Verwaltung wäre es hilfreich, wenn die Kommunen generell die Entscheidungshoheit über die Festsetzung von Geschwindigkeitsbegrenzungen in bebauten Gebieten bekämen. Die Kommunen bekämen damit die Hoheit, im Einzelfall selbst über die Festsetzung von Tempo 30 außerhalb von Wohngebieten zu entschieden“, heißt es in der Vorlage. Einen Modellversuch, in welchem Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit zeitlich befristet angestrebt wird, befürworte die Verwaltung aufgrund der genannten Auswirkungen allerdings nicht.

Innerhalb des Gremium gab es in der Folgediskussion am Dienstagabend unterschiedliche Meinungen. Ulrike Salat vom Antragsteller ist überzeugt, dass die Wohnqualität in Villingen-Schwenningen steigen würde, wenn die Stadt die Tempo-30-Zonen selbst bestimmen könnte. „Ich finde den Beschlussvorschlag, dass die Stadt die Initiative unterstützen will, gut. Bitte aber darum, dass wir einen Beitritt nicht komplett ausschließen, so wie es im zweiten Beschlussantrag steht.“ Die CDU hingegen unterstützt den Beschlussantrag der Verwaltung umfänglich, wenngleich Dietmar Wildi deutlich machte, dass de Ansatz nicht schlecht sei. Dirk Gläschig (Freie Wähler) zeigte sich skeptisch, weil nicht klar ist, wie lange dieser Modellversuch laufen soll. „Da jetzt alles umzuplanen und zu investieren halte ich für kritisch und deshalb werden wir dem Verwaltungsvorschlag folgen.

Edgar Schurr (SPD) freute sich grundlegend, „dass Tempo 30 nicht zur Glaubensfrage erklärt wird“, sondern weitestgehend Einigkeit herrsche. Seiner Meinung nach tue sich der Ausschuss keinen Abbruch, sich dem Modellversuch nicht grundsätzlich zu verschließen. Deshalb stellte er in Absprache mit der Grünen-Fraktion den Antrag, genau das aus der Beschlussvorlage zu streichen – und bekam eine knappe Mehrheit mit acht zu sieben Ja-Stimmen.

Ganz anders sieht das die FDP. Frank Bonath machte stellvertretend deutlich, dass bereits in vielen Straßen, Wohngebieten und vor Kindergärten und Pflegeheimen bereits Tempo 30 gelte. „Wir sehen aber nicht die Notwendigkeit, das flächendeckend einzuführen, zumal Tempo 50 keine Rasergeschwindigkeit ist.“

Während Gudrun Furtwängler (CDU) die Eigenverantwortung für die Kommune befürwortet, sieht sie eine grundsätzliche Beschränkung als nicht praktikabel. Olaf Barth (AfD) hingegen hält auch das für falsch und bevorzugt eine „bundesweit einheitliche Lösung“. Die Abstimmung zur Empfehlung an den Gemeinderat, die Tempo-30-Initiative zu unterstützen, ging mit zwölf Ja-, zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung aus.