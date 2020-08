Die Auslastung bei den Schlafgelegenheiten in Villingen-Schwenningen lag laut Statistik des Landesamts im Juni bei 20,4 Prozent. Damit sind die Gastgeber der Doppelstadt wieder einigermaßen auf Kurs. Was aus der Statistik allerdings nicht hervorgeht, sind die gravierenden Unterschiede zwischen den Hotels.

Sabine Zeisberg, Inhaberin des „Parkhotels“ in Villingen, berichtet, dass die Auslastung ihrer Zimmer im April bei 16 Prozent lag. Im Mai waren es bereits 26 Prozent. Danach ging es weiter bergauf. Eine Auslastung der Hälfte ihrer Hotelzimmer erreichte Zeisberg im Juni. Jetzt liegt sie bei 75 Prozent. Eine traumhafte Quote im Gastgewerbe.

Ein ganz anderes Bild vermittelt Dieter Schlenker, Betreiber des gleichnamigen Hotels und Restaurants „Ochsen“ in Schwenningen. Seit April habe es keinen nennenswerten Anstieg bei der Nachfrage gegeben. „Das Geschäft dümpelt auf niedrigem Niveau vor sich hin“, sagt Schlenker. Lediglich ein Viertel der regulären Buchungen – und das seit April weitgehend unverändert – verzeichne sein Hotel derzeit.

Die unterschiedlichen Erfahrungen lassen sich auch an einer Umfrage der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen (WTVS) ablesen. „Einigen der Hotels geht es überdurchschnittlich gut. Andere wiederum sind nur unterdurchschnittlich ausgelastet“, sagt Matthias Jendryschik, Geschäftsführer der WTVS, aufgrund der im Juli durchgeführten Ad-Hoc-Befragung der Betriebe. Aus der Umfrage der WTVS geht auch hervor, dass die Auslastung der Hotellerie in VS für Juli bereits wieder bei rund 30 Prozent liege. Allerdings sei dies nur ein Richtwert, erläutert Jendryschik. Größere Hotelketten in der Umfrage könnten die Ergebnisse verzerren. Zum Vergleich: In 2019 betrug die durchschnittliche Auslastung bei den Schlafgelegenheiten in der Doppelstadt 36,9 Prozent.

Aber warum läuft das Beherbergungsgeschäft in der Doppelstadt so unausgewogen? „Dieses Jahr kommen mehr Touristen als sonst – zumindest anteilig“, sagt Zeisberg, die Inhaberin des „Parkhotels“. Das Hauptgeschäft liege allerdings nach wie vor bei den Geschäftsreisenden. Diese wiederum seien spürbar weniger geworden. „Es hat sich gezeigt, dass Home-Office auch funktioniert“, sagt Zeisberg zum Ausbleiben dieser Gästegruppe. Sie selbst nutze diese Option auch verstärkt. Zudem sei das Hotel gerade dabei, auf ein rezeptionsloses Hotel umzustellen.

Die vorbildliche Auslastungsquote von 90 Prozent, die Zeisberg für die Zeit vor Corona angibt, hat das „Parkhotel“ noch nicht wieder erreicht. Dennoch gehört ihr Betrieb zu den Gewinnern. Ausschlaggebend sei die zentrale und stadtnahe Lage, wie Zeisberg vermutet. Zudem komme das Preis-Leistungs-Verhältnis vielen Kunden entgegen.

Auch für das Hotel und Restaurant „Ochsen“ der Schlenkers bilden Geschäftsreisende seit jeher die Geschäftsgrundlage. Noch im April und Mai habe Schlenker einige Facharbeiter und Kundendienstler mit längeren Verweilzeiten zu Gast gehabt. Mit der Sommerpause, die mit den Werksferien der Unternehmen gleichzusetzen ist, wurde dieser Anteil seiner Kunden jedoch weniger. „Wir sind nahtlos von der Coronazeit in die Sommerzeit übergegangen“, stellt Schlenker nüchtern fest. „Es ist schwierig, den Betrieb am Laufen zu halten. Wir sind aber noch nicht zur Aufgabe gezwungen.“

Matthias Jendryschik hat beobachtet, dass der lokale Tourismus verstärkt Zulauf erhält. Mehr Inlandsgäste würden die Doppelstadt besuchen. Auslandsgäste hingegen blieben eher fern. Die Bedeutung von Besuchern aus der Region nehme zu. „Hier spiegelt sich deutlich der Trend zum E-Bike wider und natürlich auch, dass viele Menschen in diesem Jahr zu Hause Urlaub machen und ihre Stadt beziehungsweise ihre Region neu entdecken“, so der Geschäftsführer der WTVS.