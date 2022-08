Großbrand in Schwenningen: Ermittlungen zur Ursache stehen vor dem Abschluss

Viel war schon spekuliert worden, noch während die Feuerwehr mit dem Löschen des Feuers in der Lessingstraße beschäftigt war: Kann es Zufall sein, dass es in einer Unterkunft, in der auf engstem Raum hauptsächlich Flüchtlinge unterkommen, erneut ein Großbrand ausbricht? Sind möglicherweise alte, anfällige Elektroleitungen an dem Feuer schuld? Oder hat da jemand beim Grillen im Hinterhof nicht aufgepasst?

Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich der Ursache erwiesen sich angesichts der enormen Schäden, die die Flammen verursacht hatten, als kompliziert. Zumindest einen Anhaltspunkt hatten die Experten: Der Brand muss tatsächlich im Hinterhof zwischen den Einfamilienhäusern und dem größeren Wohnkomplex ausgebrochen sein.

43 Menschen wurden obdachlos

Die Feuerwehr hatte noch während des Einsatzes bestätigen können, dass hier die Hitze am größten war – von dort aus griffen die Flammen auf insgesamt drei Häuser über und machten zwischenzeitlich 43 Menschen obdachlos. Die Gebäude stehen seit dem leer, sind teilweise einsturzgefährdet.

Bei der Frage nach dem Funken, der das Inferno auslöste, sei man nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen, wie Polizeisprecher Jörg Kluge auf Anfrage unserer Redaktion erklärt.

Keine Verantwortliche ermittelt

Doch vergebens. Die Ermittlungen seien so gut wie abgeschlossen, erklärt Kluge. Bei der fahrlässig Brandstiftung bleibt es, auch der Brandausbruch im Raum zwischen den Gebäude sieht die Polizei als wahrscheinlich an. Aber: "Verantwortliche konnten nicht ermittelt werden."

Die genauen Umstände werden demnach im Dunklen bleiben, weitergehende Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft dürften aller Voraussicht nach eingestellt werden, noch bevor sie richtig Fahrt aufnehmen.

Unklar ist an dieser Stelle jedoch, wie es mit dem betroffenen Straßenabschnitt weitergeht. Mutmaßliche Eigentümer wollten sich zur Situation und dem weiteren Vorgehen bislang nicht äußern. Sollte keine Einigung mit der Stadtverwaltung erzielt werden, könnte diese als Maßnahme eine Abrissverfügung ins Spiel bringen.