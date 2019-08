Auch in dieser Saison heißt VS im Großen Zyklus der Meisterkonzerte renommierte Ensembles sowie Solisten und Dirigenten von internationaler Bedeutung im Franziskaner Konzerthaus willkommen und lädt das Publikum zu beeindruckenden Klangerlebnissen ein.

Eröffnet wird die Konzertreihe von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen mit dem Klarinettisten Kinan Azmeh am Freitag, 27. September. Neben Werken von „Gründervätern“ der amerikanischen Sinfonik, Samuel Barber und Aaron Copland, spielen die Musiker „Adrift on the Wine-Dark Sea“, das der syrisch-amerikanische Komponist Kareem Roustom für Azmeh komponiert hat.

Spiel mit den Geschlechterrollen

Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie und Solist Benedict Kloeckner am Violoncello widmen ihr Meisterkonzert am Samstag, 9. November, dem großen Dmitri Schostakowitsch, aber auch seinen Zeitgenossen Mieczyslaw Weinberg und Alexander Glasunow.

„Gender Stories“ erzählt die Lautten Compagney Berlin mit Star-Mezzosopranistin Vivica Genaux und Countertenor Lawrence Zazzo am Donnerstag, 5. Dezember. In berühmten Arien und Opernsinfonien des 18. Jahrhunderts ist das Spiel mit den Geschlechterrollen ein tradiertes Phänomen, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Star-Ensemble spielt für Beethoven

Die verstärkte Zusammenarbeit des Amtes für Kultur mit den Stuttgarter Philharmonikern ermöglicht die Umsetzung umfangreich besetzter Projekte. Mit dem international gefeierten japanischen Pianisten Makato Ozone sowie der Mezzosopranistin Edna Prochnik präsentieren die Stuttgarter Philharmoniker am 31. Januar 2020 unter der Leitung von Dan Ettinger Werke von Samuel Barber, Maurice Ravel und Leonard Bernstein. Anlässlich Ludwig van Beethovens 250. Geburtstags geben sie mit dem Shooting-Star Frank Dupree (Klavier), Estelle Kruger (Sopran) und dem Württembergischen Kammerchor ein zweites Meisterkonzert.

Mozarts Große Messe

Außerhalb der Reihe kommt Wolfgang Amadeus Mozarts Große Messe in c-Moll mit dem Projektchor VS und den Stuttgarter Philharmonikern bereits dieses Jahr am Sonntag, 20. Oktober, zur Aufführung. Das Philharmonische Orchester Freiburg interpretiert am 29. Februar 2020 Werke emotionalen Ausdrucks von Erich Wolfgang Korngold, Sergei Rachmaninow und Gustav Mahler – Künstler einer beginnenden musikalischen Moderne.

Die junge Violinistin Moné Hattori beeindruckt mit ihrem leichten und doch leidenschaftlichen Spiel am 28. März 2020 gemeinsam mit dem Franz-Liszt-Kammerorchester aus Budapest.

Den Abschluss der Reihe bildet am 28. Mai 2020 der berühmteste Akkordeonist der Musikwelt: Richard Galliano. Im Konzert mit der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg sind Kompositionen von Niccolo Paganini, Mozart, Astor Piazolla und von Galliano selbst zu hören.