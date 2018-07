Auch wenn es den Umständen mit der gescheiterten Integration der Stadtbibliothek geschuldet gewesen ist, was die Gemeinderäte jetzt von den neuen Planungen des Forums VS gesehen haben, gefiel ihnen: Es ist architektonisch mutiger, klarer geworden. Und die Autos parken jetzt auf dem Dach.

Harald Ortner, Geschäftsführer der Hanseatischen Betreuungsund Beteiligungsgesellschaft (HBB) und Architekt Jens Thormeyer sind schon fast so etwas wie gute Bekannte. Immer wieder sind die beiden zu Gast im Gemeinderat der Doppelstadt und informieren über den weiteren Fortgang der Planungen. Zuletzt war das nicht immer eine angenehme Prozedur. Die gescheiterte Integration der Stadtbücherei in das Nachfolge-Einkaufszentrum des Schwenninger s’Rössle hat die Nerven beider Seiten arg strapaziert. Umso positiver wurden nun die neuen Entwicklungen aufgenommen: Ortner und Thormeyer projizierten neue Ansichten des künftigen Forums an die Leinwand.

Das „neue“ Forum kommt jetzt frischer und geradliniger daher. Schuld ist daran auch die Bibliotheks-Schlappe, denn: „Wenn so eine Masse fehlt, ergeben sich auch bauliche Änderungen“, stellte Ortner klar. Hinzu kam die Tatsache, dass eine Ablösung von Stellplätzen seitens der Stadtverwaltung abgelehnt worden sei und die Betreibergesellschaft nun den Stellplatzbedarf bis auf einige wenige Parkplätze selbst bauen müsse. Da waren Ideen gefragt – „sonst hätten 50 bis 60 oder noch mehr Stellplätze gefehlt“, so Ortner. Und infolge dessen sind die Stellplätze in dem Komplex gewandert und zwar ganz nach oben, aufs Dach, von außen allerdings komplett unsichtbar und erreichbar über eine Spindel. Verändert hat all das aber den Baukörper an sich. Zwei verschiedene Varianten wurden am Mittwochabend dem Gemeinderat vorgestellt, wobei vor allem Variante I bestach: Klare Linien, ein vorgezogenes Dach, das einen tiefen Blick ins Einkaufszentrum zulässt.

Variante II hingegen orientiert sich mehr an dem, was war, wirkt etwas unruhiger in der Fassadengestaltung und verfügt über 15 Parkplätze weniger, erklärten die Planer. Auf den Wunsch, den Baustoff Holz als Bekenntnis zur Region in der Fassadengestaltung aufzugreifen, hätten die Planer gerne positiv reagiert, erklärte Ortner. Allerdings sei das bei Kaufstätten grundsätzlich nicht möglich. Der Architekt und Freie-Wähler-Gemeinderat Andreas Flöß konnte der verhinderte Ablösung von Parkplätzen trotz der erforderlichen Umplanungen etwas Positives abgewinnen: „Wir brauchen die Stellplätze!“

Im September will man zur Tat schreiten Helga Baurs Einlassung, wonach das Gezeigte eine Notlösung sei, widersprach Ortner entschieden. „Das ist keine Notlösung, sondern eine Lösung, die sich weiterentwickelt!“ Und nein, durch den Wegfall der Bibliothek und daraus resultierende Umplanungen sei keine Verkaufsfläche verloren gegangen, so Ortner auf entsprechende Nachfrage. Die Verkaufsfläche liege nach wie vor bei 15 000 Quadratmetern. Die Parkplätze summierten sich auf über 400 Stück. Ein Fitness-Center, wie auch schon angedacht, soll es im künftigen „Forum VS“ übrigens doch nicht geben: Die Stadtverwaltung habe in den gemeinsamen Gesprächen durchblicken lassen, dass es bereits ausreichend Fitnessstudios in der Stadt gebe, so Harald Ortner.

Insgesamt kommen die Planungen gut voran. Im September, so die Hoffnung, möchte man den entsprechenden Bebauungsplan beschließen.