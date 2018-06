Die „Lautten Compagney Berlin“ kommt heute, Donnerstag, ins Franziskaner Konzerthaus nach VS-Villingen.

Heinrich Ignaz Franz Biber, einer der großen Violinmeister des 17. Jahrhunderts, erzählt in seinen Sonaten die „heiligen Mysterien“ des Rosenkranzes in musikalischen Bildern. Mit den Tangos von Astor Piazzolla haben sie unerwartet viel gemein: Ernsthaftigkeit, musikalische Versenkung und Sinnlichkeit spielen bei beiden eine große Rolle. Dies wird deutlich beim Meisterkonzert am heutigen Donnerstag um 20 Uhr – beim Programm „Misterio“ der Lautten Compagney Berlin im Franziskaner Konzerthaus. Um 19.15 Uhr findet eine Einführungsveranstaltung statt.

Julia Schröder ist Konzertmeisterin und Leiterin des Kammerorchesters Basel und Professorin für Violine an der Hochschule für Musik Freiburg im Breisgau. Als gefragte Solistin und Kammermusikerin ist sie in der modernen wie der barocken Spielweise versiert. Im Franziskaner Konzerthaus steht sie gemeinsam mit Mitgliedern der Lautten Compagney Berlin auf der Bühne, einem der renommiertesten und kreativsten deutschen Barockensembles. Wolfgang Katschner gründete dieses 1984; es ist Herzstück seines vielfältigen Wirkens als Musiker, Organisator und Forscher in den Klangwelten des Barock. Katschners leidenschaftliches Engagement für eine lebendige Alte Musik wurde unter anderem mit dem Preis der Dresdner Musikfestspiele 2000 gewürdigt. Sein Kollege Gerd Amelung ist seit 2004 als freiberuflicher Cembalist tätig. Seit 2005 beschäftigt er sich intensiv mit Barockopern und tritt inzwischen zunehmend als Dirigent in Erscheinung. Komplettiert wird das Quartett durch Mara Miribung. Die Musikerin stammt aus Italien, studierte in London Cello und spezialisierte sich auf Alte Musik. Doch neben dieser klassischen Ausbildung entwickelte sie sich musikalisch immer weiter. So interessiert sie sich für Jazz und lebte aus Liebe zur Tango-Musik einige Zeit im argentinischen Buenos Aires.

Mit ansteckender Spielfreude und innovativen Konzepten übersetzen die „Alten Musiker“ die Musiksprache des Barocks immer wieder mühelos ins Heute. Sowohl Bibers Sonaten als auch der Tango Nuevo Piazzollas erwecken Emotionen, die durch die Musik hörbar und erlebbar gemacht werden. Viele hundert Jahre liegen zwischen ihnen – und doch sind die Gefühle der Menschen die gleichen geblieben. Mit dem Instrumentarium der Barockzeit wird der Tango noch menschlicher und lebendiger.

