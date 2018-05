„So eine großartige Gastfreundschaft haben wir selten erlebt.“ Der Pressereferent des Sportverbands TransDia Deutschland, Eberhard Schollmeyer, ist begeistert von den 39. Offenen Deutschen Meisterschaften für Transplantierte und Dialysepatienten in Villingen-Schwenningen.

„Das war klasse“, bestätigt die Vorsitzende des Sportverbands TransDia Deutschland und Vorstandsmitglied im Europa- und im Weltverband, Gudrun Manuwald-Seegmüller, bei der abschließenden Sportparty im Münsterzentrum am Samstagabend. Die rund 130 Sportler mit Handicap, die sich mit Unterstützung einheimischer Vereine von Donnerstag bis Samstag in verschiedenen Sportarten und an mehreren Sportstätten der Stadt gemessen hatten, feierten an diesem Abend mit Musik und Tanz, „dass es uns gut geht“.

Die Austragungen der Leichtathletikdisziplinen am Samstag bilden traditionell den Höhepunkt und Abschluss der TransDia-Meisterschaft und fanden tagsüber auf dem Hubenloch statt. „Wir haben eine große Party gefeiert und ich habe fast den ganzen Tag geheult“, gibt Beate Bea, Organisatorin vor Ort, zu, und schon wieder schießen ihr in der Erinnerung an großartige Wettbewerbe und die gespürte Aufgeschlossenheit der Bevölkerung die Tränen in die Augen.

Sehr gefreut habe sie der Besuch des Transplantationsbeauftragten am Schwarzwald-Baar-Klinikum, Mathias Reyher. Auch Manfred Herzner, Vorsitzender des Turnvereins Villingen, der die Athleten betreute, zeigt sich beeindruckt. „Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und viel Neues über Organspende erfahren.“

Jeder Sportler hat eine unglaubliche Geschichte und sprüht vor Lebensfreude. Für Eberhard Schollmeyer ist das nicht verwunderlich. Mit der alljährlich stattfindenden Meisterschaft – nach 2012 zum zweiten Mal in Villingen-Schwenningen – wolle Trans-Dia Deutschland zeigen, dass ein normales, sogar sportliches Leben nach der Transplantation möglich ist. Außerdem wolle man den Patienten, die auf ein neues Organ warten, Mut und potenzielle Spender auf die Möglichkeit der Organspende aufmerksam machen, denn schließlich „kann es jeden Tag jeden treffen, dass auch er auf eine solche Spende angewiesen ist“.

Das Glück, noch rechtzeitig ein neues Herz zu erhalten, hatte Bernd Schwarzwälder aus Villingen. Eineinhalb Jahre nach seiner Transplantation trainierte der ehemalige Schwimmer erst seit drei Monaten für seinen nach 36 Jahren ersten Wettkampf. Mit Erfolg: Der 55-Jährige war schneller als der amtierende Weltmeister über 50 und 100 Meter Brust auf der Bahn neben ihm und will 2019 jetzt auch an den TransDia-Weltmeisterschaften in Großbritannien teilnehmen.

Bei den Schwimmwettkämpfen wurde aufgrund der spärlichen Bekleidung der Athleten – zumindest bei den Herren in Badehose – sichtbar, welcher Art ihre Behinderung ist: Die Narben sprachen eine deutliche Sprache. „Wir tragen den Mercedes-Stern auf dem Oberkörper“, bewiesen drei Lebertransplantierte Insider-Humor. (sbo)