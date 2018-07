Der Ortsverein der Grünen in Villingen-Schwenningen unterstützt die Kandidatur von Jörg Röber für das Amt des Oberbürgermeisters. Dies teilte Ralf Berger, Mitglied im Ortsvorstand von Bündnis 90/Die Grünen am Freitagabend mit.

Den Grünen in Villingen-Schwenningen sei es wichtig gewesen, dass die Mitglieder die Gelegenheit bekommen, den parteilosen OB-Kandidaten Jörg Röber persönlich kennenzulernen und zu seiner Kandidatur zu befragen. „Das gut besuchte Sommerfest des Grünen-Ortsverbandes vor rund zwei Wochen in der Feldner Mühle bot hierzu eine ideale Gelegenheit, die von unseren Mitgliedern rege genutzt wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Im Rahmen einer Mitglieder-Befragung, die an diesem Freitag endete, konnten die Grünen-Mitglieder in Villingen-Schwenningen darüber entscheiden, ob sie die Oberbürgermeister-Kandidatur von Jörg Röber unterstützen. Mit deutlicher Mehrheit entschieden sich die an der Befragung teilnehmenden Mitglieder dafür. Die Gemeinderatsfraktion und der Ortsvorstand der Grünen sind eigenen Angaben zufolge über das eindeutige Abstimmungsergebnis sehr erfreut.

„Gemeinsam sind wir überzeugt, mit Jörg Röber den aus unserer Sicht geeignetsten OB-Kandidaten für dieses anspruchsvolle und herausfordernde Amt zu unterstützen, zumal er der einzige Kandidat ist, der auf alle Gemeinderatsfraktionen beziehungsweise demokratischen Parteien zugegangen ist„, heißt es abschließend in der Mitteilung.