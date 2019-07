Die Doppelstadt wächst zusammen – das wird momentan insbesondere im Bereich der Industrie- und Gewerbegebiete im Zentralbereich deutlich. Dort wird sich in den kommenden Wochen und Jahren noch einiges tun.

Rege Bauaktivität ist derzeit in der Salzgrube und im Gewerbegebiet Nunnensteig zu vernehmen. Im Mittelpunkt steht dort vor allem der Neubau von Jenoptik. Ein in direkter Nachbarschaft geplantes Projekt wird diesen flächenmäßig in den Schatten stellen. Der Messtechnik-Spezialist Jenoptik investiert auf einer Fläche von 13 000 Quadratmetern insgesamt elf Millionen Euro in den Bau von Entwicklungs-, Produktions- und Büroflächen. Mittlerweile steht die Produktionshalle und noch vor Pfingsten konnte nach Angaben einer Sprecherin bereits mit der Montage des Hallendachs begonnen werden. Mittlerweile ist auch ein Großteil der Fassade fertiggestellt. Man sei zuversichtlich, den geplanten Fertigstellungstermin Ende März 2020 einhalten zu können.

Enorme Ausmaße wird derweil der Neubau des Transport- und Logistikdienstleisters Noerpel annehmen, der von ihrem bisherigen Gebäude „Auf Herdenen“ in die Salzgrube ziehen wird. Nach Angaben von Michaela Ristic, die für die Zentralleitung der nationalen Spedition der Noerpel-Gruppe zuständig ist, steht Noerpel eine Fläche von 40 000 Quadratmeter zur Verfügung. Dies sei doppelt so viel, wie am bisherigen Standort. Die konkreten Planungen werden Ende des Jahres beginnen. Mit einem Baubeginn sei frühestens 2021 zu rechnen, die Bauzeit werde voraussichtlich zwölf bis 15 Monate betragen.

Entlang der Straße Utzenbühl in Richtung Schwarzwald-Baar-Center gibt es unterdessen zwei Neuansiedlungen. Dort wurde vor einiger Zeit bereits die neue Fahrzeug-Prüfstation der Sachverständigenorganisation Dekra eröffnet. Daneben hat Europcar sein neues Domizil bezogen. Die Autovermietung verlagert ihren Standort von der Neckarstraße in Schwenningen zum Neuen Markt.

Eine Fläche des Immobilienbüros Benzing (10 000 Quadratmeter) westlich des IMS Gear-Neubaus wurde nach Angaben des Geschäftsführers Hartmut Benzing von einem lokalen Autohaus gekauft. Nach Angaben der Stadtverwaltung steht noch ein Areal von knapp 14 000 Quadratmetern zur Verfügung. Pressesprecherin Oxana Brunner hierzu: „Das Interesse ist groß, wir haben viele Anfragen und führen zahlreiche Gespräche.“ Wie auf einem Plakat verkündet, bietet jedoch auch das Autohaus Storz noch weitere Grundstücke in direkter Nachbarschaft zum Ford-Händler an.

Im Bereich Nunnensteig – in direkter Umgebung zum Schwarzwald-Baar-Center – verkauft das Immobilienbüro Benzing eine Fläche mit 2000 Quadratmetern. Im Besitz der Stadt befinden sich im Bereich Nunnensteig zwei Gewerbebauplätze – einer mit rund 2000 Quadratmeter und einer mit rund 3400 Quadratmeter.