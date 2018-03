Die Jon Lehrer Dance Company präsentiert nach der überaus erfolgreichen ersten Tournee 2013 und dem ebenso gefragten Wiederholungsgastspiel drei Jahre später nun ein völlig neues, faszinierendes Programm. Wer getanzte Traumwelten mag, wird „Shadows in Motion“ lieben. Am Samstag, 10. März, um 20 Uhr können sich die Zuschauer des Theaters am Ring auf die Weltpremiere freuen.

Das Publikum liebt Jon Lehrers Choreografien. Aus gutem Grund, kommen doch sowohl die Liebhaber des Modern Dance, des Jazz Dance und der urbanen Tanzstile voll auf ihre Kosten. Dabei wurde Jon Lehrer erst 19-jährig vom Tanzvirus gepackt. Schon nach zwei Jahren schaffte es der hochbegabte Tanzeleve der Bostoner Universität, in die universitätseigene Company aufgenommen zu werden, deren Anforderungen so hoch waren, dass er später mühelos eines der begehrten Stipendien erhielt. Nach seinem Abschluss konnte Jon Lehrer sich seine Engagements aussuchen. Er entschied sich für die Companys, die damals unverwechselbare Akzente setzten. Schnell brachten ihm seine aufsehenerregenden Choreografien zahlreiche Festivaleinladungen ein.

Seit 2011 begeistert die Show „Shadowland“ nicht nur in den USA, sondern weltweit – allein in Europa bereits über 600 000 Zuschauer. Nun hat Jon Lehrer ein neues Schatten-Tanz-Format entwickelt. Mit seinem szenischen Einfallsreichtum nähert er sich dem Thema Schattenspiel und setzt dabei auch auf Projektionen, Multimedia-Technik und andere phantasievolle Effekte, die einen Tanzabend voll mythischer Momente und berauschender Bilder zwischen Schatten und Licht versprechen. Neben der Neuauflage zweier bereits existierender Werke im Schatten-Format kreiert Lehrer mit seinem Ensemble für „Shadows in Motion“ auch fünf ganz neue Choreografien. Die Zuschauer werden in eine helle beziehungsweise dunkle Zauberwelt entführt. Dynamik und Athletik paaren sich mit Humor und einer scheinbar die Grenzen des physisch Machbaren überschreitenden Körperlichkeit.