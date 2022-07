Getanzte Reise in eine Welt der Überraschungen

Schülerinnen und Schüler der Tanzbühne zeigen zusammen mit Musikerinnen und Musikern der Musikakademie Villingen-Schwenningen und der Musikhochschule Trossingen m Samstag, 23. Juli, um 15 Uhr, und Sonntag, 24. Juli, um 16 Uhr, eine getanzte Geschichte zum Jubiläum ihrer Heimatstadt. Das Tanztheater-Projekt „Das Mädchen zwischen den Stühlen“ wird im Theater am Ring aufgeführt, kündigt das Kulturamt Villingen.-Schwenningen in einem Schreiben an.

Kinder und Jugendlichen im Alter von fünf bis 19 Jahren haben über viele Monate ihr eigenes Tanztheater entwickelt. Aus den Begegnungen von Menschen und zauberhaften Wesen wurde eine Geschichte, die sie nun mit den besonderen Mitteln des Theaters erzählen. Szenen, Bilder und Tänze sind entstanden, die den Darstellerinnen und Darstellern die Möglichkeit geben, sich ihrem Alter entsprechend auszudrücken und zu verwirklichen. Durch Improvisationen mit Bewegung, Tanz und Sprache haben die Kinder und Jugendlichen viele eigene Ideen und Charaktere entwickelt und das Entstehen der einzelnen Szenen und Tänze maßgeblich beeinflusst. Auf diese Weise machen sie die Rollen zu ihren eigenen, in dem Bewusstsein, dass vom Solisten bis zum kleinsten Tierchen oder Blümchen, jede Figur ihre Bedeutung und Wichtigkeit hat. So ist ein farbiges Stück Tanztheater entstanden, das sowohl kleine als auch große Zuschauer in seinen Bann zieht, heißt es in der Ankündigung weiter.

Konzept, Choreografie stammen von Prof. Padmini G. Baun, die auch die Gesamtleitung innehat. Ensembles der Musikakademie Villingen-Schwenningen und Studierende der Musikhochschule Trossingen begleiten das Bühnengeschehen musikalisch. Das städtische Amt für Kultur stellt den professionellen Rahmen mit Bühne und Technik des Theaters am Ring zur Verfügung.

Eintrittskarten für „Das Mädchen zwischen den Stühlen“ gibt es im Vorverkauf für 14 Euro (Schüler/Kinder acht Euro) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Ticket-Hotline Telefon 07721/82-2525, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet www.villingen-schwennin-gen.de/tickets.