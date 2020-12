Gesundheitsamt meldet zwei weitere Corona-Tote im Schwarzwald-Baar-Kreis

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag den aktuellen Stand in der Region hinsichtlich der Corona-Pandemie mitgeteilt. Danach gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis zwei weitere Todesfälle.

Am Dienstag wurden 2352 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 104 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 3112 (+ 30), die genesenen Fälle sowie 64 Todesfälle (+ 2) sind hierin enthalten. Somit sind derzeit 696 Personen (- 76) mit dem Virus infiziert.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 83 am Coronavirus erkrankte Personen, 14 davon in intensivmedizinischer Behandlung. Laut DIVI-Intensivregister sind 14 Intensivbetten frei (Stand Dienstag, 10 Uhr).

Im zentralen Corona-Abstrichzentrum wurde am Montag von 119 Personen ein Abstrich genommen. Das Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist das nächste Mal am Mittwoch von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamts für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon 07721/ 9 13 71 90 oder per E- Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de erreichbar. Zusätzlich ist eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung geschaltet, Telefon 07721/9 13 76 70. E-Mail ordnungsamt@ Lrasbk.de. Für Fragen zum Thema „Reiserückkehr“ wurde eine Hotline für Reiserückkehrer unter Telefon 07721/9 13 76 79 eingerichtet. E-Mail: Reiserueckkehrer@ Lrasbk.de. Erreichbar sind die Hotlines am Dienstag von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.