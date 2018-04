Literaturfreunde dürfen sich auf hohen Besuch freuen: Der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen ist es gelungen, die renommierte Autorin Zsuzsa Bánk für eine Lesung zu gewinnen. Am Donnerstag, 19. April, wird die preisgekrönte Schriftstellerin aus ihrem aktuellen E-Mail-Roman „Schlafen werden wir später“ lesen sowie im anschließenden Gespräch den Gästen Rede und Antwort stehen. Die Veranstaltung in der Stadtbibliothek am Münster (Kanzleigasse 6, Villingen) beginnt um 19.30 Uhr.

Der Roman: Die Schriftstellerin Márta lebt mit Mann und drei Kindern in einer deutschen Großstadt. Obwohl sie ihre Kinder über alles liebt, kämpft sie jeden Tag darum, in ihrem Leben nicht unterzugehen. Ihre Freundin Johanna hingegen ist Lehrerin im Schwarzwald und kinderlos. Statt mit ihrer Doktorarbeit über Annette von Droste-Hülshoff weiter zu kommen, kämpft sie mit den Gespenstern ihrer Vergangenheit. Jetzt, mit Anfang 40, liegt die Mitte des Lebens hinter ihnen, sind Lebensweichen gestellt, wichtige Entscheidungen getroffen. Aber soll das alles gewesen sein? Márta und Johanna schreiben einander E-Mails von großer Tiefe, Offenheit und Emotionalität.

Über ihren Bestseller „Schlafen werden wir später“ im Allgemeinen und ihre besondere Verbindung zum „schwarzen Wald“ im Besonderen wird Zsuzsa Bánk an diesem Abend in der Stadtbibliothek am Münster Auskunft geben. (sbo)