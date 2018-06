Manchmal werden Visionen von der Wirklichkeit übertroffen. So ist das mit der Musikakademie VS, die 2005 mit 257 Unterrichtsbelegungen startete und sich in ungeahnter Rasanz zum musikalischen Aushängeschild des Oberzentrums entwickelte.

Die Musikakademie feiert ihren zehnten Geburtstag. Auf kommenden Samstag, 12. Dezember, sind Interessierte zum Geburtstagskonzert ins Franziskaner Konzerthaus geladen. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 15 Uhr.

In zehn Jahren hat sich die Unterrichtsfrequenz versechsfacht, ist integrativer Musikunterricht in Kindergärten und Schulen etabliert und die regionale Kulturlandschaft ohne konzertante Akzente der Musikakademie nicht vorstellbar. „Die Erfolgsgeschichte beweist, dass die Bevölkerung ein großes Bedürfnis nach musikalischer Bildung hat“, resümiert Professor Gerhard Wolf, Geschäftsführer der Akademie.

Während anderswo Musik- und allgemeinbildende Schulen wegen sinkender Schülerzahlen geschlossen wurden, entfaltete sich die Musikakademie in fast anachronistischer Dynamik. Ihr schwieriger Anfang war im Ende der Jugendmusikschule (JMS) Villingen- Schwenningen begründet, die nach 40-jähriger Tradition 2004 im Kontext personeller und finanzieller Probleme geschlossen werden musste. Die Suche nach neuen Perspektiven wurde durch demographische Prognosen, neue Familienstrukturen und die Veränderung der Bildungslandschaft (G8, Ganztagsschulen) erschwert. Musikunterricht gehörte nicht mehr zum Curriculum an allgemeinbildenden Schulen; sondern wurde zu 80 Prozent abgeschafft respektive als freiwilliges Rudiment an fachfremde Pädagogen delegiert.

Im Bemühen um neue Modelle für die musikalische Breitenausbildung von Kindern und Jugendlichen kam die Trossinger Musikhochschule ins Spiel, als deren Tochter die gemeinnützige Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH gegründet wurde. „Wir müssen die Probleme als Chance begreifen und uns neuen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Konfigurationen anpassen“, beschreibt Gerhard Wolf den Ausgangspunkt der Strategie, die in Regie der Hochschule entwickelt wurde. Erster Geschäftsführer wurde der Hochschuldozent Professor Michael Hampel, der den doppelstädtischen Gemeinderat mit seinem Konzept der Vernetzung überzeugte und wertvolle Aufbauarbeit leistete, bis er im November 2007 von Professor Gerhard Wolf abgelöst wurde. Da wurden bereits mehr als tausend Unterrichtsbelegungen registriert, das Modell „Klassen musizieren“ wurde flächendeckend in den allgemeinbildenden Schulen Villingen-Schwenningens eingeführt und auf Kindertagesstätten übertragen. Weitere Kooperationen mit Sinfonieorchester VS, Lebenshilfe, Zupforchester, Volkshochschule, Gesangvereinen und Chören ergaben auch neue künstlerische Impulse.

Mit innovativen Konzertreihen speziell für junge Menschen oder an atypischen Orten wie Klinikum und Seniorenresidenz wurden neue Publikumskreise erschlossen. „Das Geheimnis der Akademie sind unsere motivierten, kompetenten und flexiblen Teams“, skizziert Gerhard Wolf die pädagogischen und künstlerischen Stärken.

