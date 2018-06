Der geplante Auf- und Abstieg zwischen DEL und DEL2 ist vom Tisch. Die DEL bewertet die Unterlagen der sechs Zweitligisten, die sich bewarben, als nicht vertragskonform.

Eigentlich war der Auf- und Abstieg im deutschen Profieishockey bereits zur Saison 2017/18 geplant. Allerdings hatten vor einem Jahr nicht genügend Zweitligisten im Vorfeld die Auflagen der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erfüllt. Es gab einen neuen Anlauf. Und diesmal sah es gut aus, dass Auf- und Abstieg im deutschen Profi-Eishockey ab der Saison 2018/19 kommen würden: Bis zum 31. März hatten sechs Zweitligisten ihre Unterlagen für die Auflagen für das Oberhaus – Bankbürgschaft über 816 000 Euro, Stadionkapazität mindestens 4000 und einen Anforderungskatalog was die Infrastruktur betrifft – abgegeben.

Doch die DEL gab jetzt nach Prüfung der Unterlagen – Löwen Frankfurt, Kassel Huskies, SC Riessersee, Starbulls Rosenheim, Bietigheim Steelers und Dresdner Eislöwen hatten sich beworben – den Bescheid, dass die Unterlagen unzureichend seien. Die vertraglich vereinbarten Voraussetzungen für Auf- und Abstieg würden nicht von allen sechs Kandidaten erfüllt. DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch: „Wir werden die Begründung der Ablehnung und weitere Schritte nun genau prüfen und bis dahin keine weiteren Stellungnahmen abgeben.“ Laut Auf- und Abstiegsplan soll der DEL-Tabellenletzte nach der Hauptrunde direkt in die zweite Liga absteigen. Der Meister der DEL2 steigt direkt ins Oberhaus auf. Die Wild Wings, obwohl sie seit der Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga immer im Tabellenkeller waren, sprachen sich stets für die Einführung des Auf- und Abstiegs aus.

Der geschäftsführende Gesellschafter der Wild Wings, Michael Werner, hatte sich bei einem Fantalk vor einer Woche deutlich Pro Auf- und Abstieg positioniert. Die Wildschwäne wären bereit gewesen, die sportliche Herausforderung anzunehmen. Rumrich gegenüber unserer Zeitung: „Ich war immer ein Freund von Auf- und Abstieg und hoffte, dass er so rasch wie möglich kommt. Auch wenn Schwenningen dann absteigen könnte, wir würden uns dieser sportlichen Herausforderung stellen.“

Allerdings wären Werner und auch Rumrich Relegationsspiele zwischen dem DEL-Letzten und dem DEL2-Meister lieber, als dass das DEL-Schlusslicht direkt absteigt. Der Meinung ist auch SERC-Trainer Pat Cortina: „Perfekt wäre es, wenn wir das System der Schweiz übernehmen würden. Eine Relegation zwischen dem Letzten der Ersten Liga und dem Ersten der Zweiten Liga. Der DEL2 Meister ist nicht automatisch in der Lage, in der DEL zu spielen. Für mich sollten in der Topliga des Landes auch die Topteams spielen.“

Auch Wild-Wings-Kapitän Simon Danner möchte Auf- und Abstieg: „Das gehört einfach zum Sport dazu. Ich habe als 16-Jähriger in Freiburg in der DEL noch miterlebt, was es bedeutet, wenn man absteigen kann. Man arbeitet als Spieler noch mal härter und spielt anders, wenn es auch noch um etwas geht, wenn man die Play-offs verpasst hat.“

Nächster Stichtag für die Bewerbungen der Zweitligisten ist nun der 31. März 2018, dann geht es um einen möglichen Auf- und Abstieg nach der Saison 2019/20. (wit)