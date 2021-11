Gegen Mannheim braucht der SERC ein perfektes Spiel

Die Wild Wings empfangen am Freitag, 19.30 Uhr, die Adler Mannheim zum Derby. Am Sonntag, 16.30 Uhr, gastieren die Schwäne bei den Augsburger Panther.

Bereits bei der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen in Köln am Dienstag hatte SERC-Trainer Niklas Sundblad sein System umgestellt. „Wir spielen nicht mehr volles Pressing, sondern ein Eins-Zwei-Zwei-System, das als sogenannte Trap, bei der man die neutrale Zone dichtmacht, bekannt ist“, so der Schwenninger Übungsleiter. Das vorige Pressing-System habe viel Kraft gekostet und die könne nun mit der Systemumstellung etwas gespart werden. Gleichzeitig hoffe man auch noch mehr Konterchancen gegen ein Topteam wie Mannheim zu bekommen. Stürmer Maximilian Hadraschek: „Um Mannheim zu schlagen, brauchen wir ein perfektes Spiel. Es ist ärgerlich, dass wir in Köln zehn Minuten vor Schluss 3:1 führen und dann noch verlieren, da musst du das Spiel gewinnen.“

Dass man in der Domstadt durch dumme Strafzeiten noch auf die Verliererstraße geriet, dies sei ausreichend thematisiert worden, sollte aber nicht mehr vorkommen. Das Tor wird im Baden-Württemberg-Derby Joacim Eriksson hüten, Marvin Cüpper, der gegen die Haie zwischen den Pfosten stand und insgesamt seine Sache gut machte, muss wieder auf die Bank. Patrik Lundh, der in Köln eine Chance bekam, diese aber nicht nutzen konnte, muss als überzähliger Ausländer wieder auf die Tribüne, für ihn wird Boaz Bassen mit Max Görtz und Tomas Zaborsky im ersten Sturm auflaufen. Auch Alexander Karachun kehrt ins „Line-up“ zurück.

Der Gast aus Mannheim zieht an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. 42 Punkte aus 17 Partien holten die Nordbadener, gewannen neun Mal in Folge und verließen in allen neun Heimspielen als Sieger das Eis. Satte 28 Zähler mehr als Ligaschlusslicht Schwenningen brachten die Adler, die eindeutig auch spielerisch das beste Team der Liga sind, bislang auf ihr Konto.

Erst vor drei Wochen hatten die Mannheimer mit 4:1 am Neckaursprung gesiegt. Am Mittwoch gewann die Truppe von Trainer Pavel Gross in ihrer SAP-Arena gegen die Iserlohn Roosters ungefährdet und klar mit 6:1. Allerdings waren die Sauerländer, vor allem aufgrund von Corona-Fällen gerade mal mit 14 Feldspielern angereist. Doch auch bei den Mannheimer fehlt immer noch der ein oder andere verletzte Akteur, so beispielsweise Kapitän Denis Reul. Energie-Stürmer David Wolf ist hingegen nach langer Verletzungspause endlich wieder an Bord, genauso wie Torwart Dennis Endras. Der 36-jährige Goalie hatte aufgrund einer Adduktorenverletzung sieben Wochen gefehlt, am vergangenen Sonntag beim 4:3-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen Straubing erstmals wieder zwischen den Pfosten gestanden. Die besten Scorer der Quadratestädter sind der kasachische KHL-Star Nigel Dawes mit 17 Punkten (acht Tore/neun Assists) und der aus dem SERC-Nachwuchs stammende Matthias Plachta mit 15 Zählern (sechs Treffer/neun Beihilfen). Sundblad: „Mannheim ist die beste Mannschaft der Liga. Wir sind aber vorbereitet, ich erwarte einen harten Kampf.“ Die Richtung stimme bei den Wild Wings.

Sundblad: „Wir haben aus den letzten fünf Spielen acht Punkte geholt, wenn uns die Quote von Beginn an gelungen wäre, wäre alles wunderbar. Wir glauben aber an uns.“ Das 6:1 der Adler war übrigens nicht deren höchster Saisonsieg, diesen fuhren sie mit einem 7:1 gegen den sonntäglichen Gegner der Wildschwäne, die Augsburger Panther ein. Die Fuggerstädter unterlagen am Dienstag beim ERC Ingolstadt mit 1:5 und haben in 16 Spielen bislang lediglich 18 Zähler auf ihr Konto gebracht. Fünf Niederlagen in Folge kassierte das Team von Panther-Trainer Mark Pederson. Da ist klar, dass die Stimmung rund um das Curt-Frenzel-Stadion nicht die allerbeste ist. Eigentliche Könner, wie der US-Amerikanische Stürmer Andrew LeBlanc laufen meilenweit ihrer Form hinterher.

Bester Scorer der Augsburger ist so kurioserweise ein Verteidiger, der US-Amerikaner Jesse Graham hat zwar noch kein Tor geschossen, aber schon 13 Vorlagen gegeben. Zweitbester Scorer der Panther ist der Deutschtscheche David Stieler mit zwölf Zählern (vier Treffer/acht Beihilfen). Die meisten Tore hat der Kanadier Adam Payerl, der sieben Mal in den gegnerischen Kasten traf, erzielt. Am 3. Oktober gewannen die Augsburger daheim gegen Schwenningen mit 4:2. Sundblad: „Damals hatten wir viele Ausfälle. Diesmal sieht es anders aus. Die Augsburger sind in unserem Tabellenbereich, die müssen wir schlagen.“ Doch nun steht natürlich erst einmal das Derby gegen Mannheim im Fokus.