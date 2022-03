Gegen Krefeld und DEG die Zukunft im Blick

Für die Schwenninger Wild Wings ist Liga-Konkurrent Augsburger Panther ein rotes Tuch. Die Neckarstädter waren über die Absage des Heimspiels am Aschermittwoch wenig erfreut. Bevor es ein Aufeinandertreffen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gibt, muss sich der SERC erst einmal auf die Partien in Krefeld (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen Düsseldorf (Sonntag, 14 Uhr) konzentrieren.

Coronabedingt hatten die Augsburger keine spielfähige Mannschaft zusammen bekommen. Im Vergleich mit den Wild Wings sind die Fuggerstädter schon fünf Spiele in Rückstand. Kein Wunder, dass einer der drei vom SERC vorgeschlagenen Nachholtermine – Mittwoch, 16. März, Dienstag, 29. März, Mittwoch, 30. März – gleich anderweitig vergeben war. Auf den 29. März wurde das Nachholspiel der Augsburger in Berlin terminiert. „Da sollten sie direkt einen Tag später am 30. März bei uns spielen müssen“, wünscht sich Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer.

Anders als die Panther in dem von Schwenningen erhofften Fall, hatten die Wild Wings durch Absage Zeit durchzuatmen. Der SERC-Tross fährt am Donnerstag nach Krefeld, wo am Freitag beim Ligaschlusslicht Krefeld Pinguine das nächste Spiel ansteht. Bis auf Stürmer Maximilian Hadraschek, der bei der 2:5-Niederlage in Bietigheim eine Handverletzung erlitt, sind beim SERC voraussichtlich alle Mann einsatzfähig. Kreutzer: „Max hat noch keine Kraft den Schläger zu halten.“

Der Tabellenletzte Krefeld musste am Mittwoch noch in Ingolstadt antreten, stemmt sich gegen den Abstieg. Kreutzer: „Krefeld ist nun ein sehr wichtiges Spiel. Das wird ein hartes Match. Krefeld hat Qualität vor allem auch im Sturm mit schnellen Spielern. Wir hoffen, wir sind bereit. Wir werden am Donnerstagmorgen noch in Schwenningen trainieren und dann losfahren.“ Am 1. Oktober verlor der SERC daheim gegen Krefeld 1:3, am 9. Dezember setzte es eine 2:3-Heimniederlage nach Penaltyschießen. Beim letzten Vergleich am Zweiten Weihnachtsfeiertag siegte Schwenningen in Krefeld hingegen 5:3.

Gegen die Düsseldorfer EG haben die Wild Wings am Sonntag, 14 Uhr, Heimrecht. In der Helios-Arena ist Familientag. Familien erhalten ermäßigte Sitz- und Stehplatzkarten. Mit der DEG kommt Coach Harold Kreis, der in der kommenden Saison die Wild Wings als Trainer betreuen wird. Kreutzer: „Keine Frage, das ist ein brisantes Spiel. Harry und ich wollten diese Situation eigentlich vermeiden, jetzt sind wir aber nur drei Punkte voneinander getrennt. In dem Spiel wird die Musik abgehen.“

Die Planungen für die kommende Saison spielen an diesem Tag sicherlich keine Rolle. Und da könnte der Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat, im Eishockey den Spielermarkt gehörig durcheinander bringen. Schweizer Medien beispielsweise sehen künftig nicht mehr die russische KHL, sondern die schweizer National League als zweistärkste Liga der Welt nach der nordamerikanischen NHL. Ausländische Spieler würden in Zukunft in der KHL kaum noch tätig sein und lieber in die Schweiz wechseln. Kreutzer: „Der Spielermarkt bricht ein. Alleine schon durch Jokerit Helsinki und Dinamo Riga, die nicht mehr an der KHL teilnehmen, werden Spieler auf den Markt geschwemmt. Man kann jetzt zwei Strategien fahren, erstens abwarten, oder zweitens versuchen Spieler, die ohnehin schon mit einem Wechsel aus Russland geliebäugelt haben, nun schnell unter Vertrag nehmen.“ Es könnte sich abzeichnen, dass internationale Topspieler nun auch für DEL-Klubs zu erschwinglichen Konditionen zu haben sind.

Gegen den Heimatklub von Kreutzer, die Düsseldorfer EG, die am Dienstag eine 2:3-Heimniederlage gegen Wolfsburg kassierte, ist die Saisonbilanz der Wild Wings bislang positiv: Zwar verlor Schwenningen am 19. September in Düsseldorf 1:2, siegte dann aber am 19. November als Kreutzer die Mannschaft übernahm bei der DEG 3:2. Am 5. Januar gewann Schwenningen daheim 3:1.