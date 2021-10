Gefahrgutunfall führt zu Rauchentwicklung und Schwefelgeruch

Zu einem Gefahrgutunfall ist es am Sonntag um 14.28 Uhr nach dem Umfüllen von Natriumsulfit in VS-Schwenningen gekommen. Nach dem Kontakt mit Wasser kam es zu einer chemischen Reaktion, so berichtet die Polizei, wodurch es zur Rauchentwicklung und Schwefelgeruch und zum Auslösen der Brandmeldeanlage kam. Die Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, packte das chemisch reagierende Fass in einen luftdichten Container, um eine weitere Reaktion zu verhindern.

Vorsorglich wurde ein umliegendes Nachbargebäude für die Dauer der Einsatzmaßnahmen geräumt. Personen kamen nicht zu schaden. Der Rettungsdienst war mit drei Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Schwenningen hatte zwei Streifen eingesetzt (AM).