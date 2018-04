Evelyne Gebhardt, Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments, kommt auf Einladung der SPD VS am Donnerstag, 19. April, nach Schwenningen.

Momentan sei Europa in der Diskussion, die Stimmen der Gegner würden immer lauter, teilt die SPD VS im Vorfeld der Diskussion mit. Dabei sei gerade in Zeiten wie diesen mehr denn je Gemeinsamkeit gefragt. Die Vize-Präsidentin Evelyne Gebhardt wird aufzeigen, was Europa bringt und warum die Europa-Skeptiker – und Gegner mit ihrer Meinung auf dem Holzweg sind. (sbo)