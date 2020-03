Der Alarm eines Gasmelders hat am Samstagnachmittag in Villingen zu einem Einsatz der Rettungskräfte geführt. Ersten Angaben vor Ort zufolge hatte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße gegen 15.45 Uhr den Alarm des Melders in ihrer Küche bemerkt, den sie aufgrund eines Gasherds dort installiert hatte.

Sie wählte daraufhin den Notruf, informierte die Nachbarn und verließ das Haus. Die schnell eintreffenden Kräfte der Feuerwehr betraten daraufhin unverzüglich unter Atemschutz das Gebäude, um Messungen durchzuführen. Dabei konnten jedoch keine Auffälligkeiten festgestellt werden, sodass der Einsatz zugleich beendet werden konnte.

Auch der Rettungsdienst, welcher mit zwei Rettungswagen vor Ort war, sowie die Polizei konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften im Einsatz. Die Friedrichstraße blieb für die Dauer des Einsatzes aus Sicherheitsgründen voll gesperrt.