Gasalarm im Kindergarten ausgelöst

Aufregung in der Kindertagesstätte am Kopsbühl in Villingen: Wegen eines Gasalarms musste das Gebäude geräumt werden. Gefahr bestand für die Kinder allerdings keine.

Eine Fehlfunktion der Heizung war der Grund für einen größeren Einsatz von Rettungskräften am Mittwoch gegen 15.20 Uhr. Die Verantwortlichen der Kindertageseinrichtung am Schäfersteig in Villingen hatten Alarm geschlagen, nachdem sie im Gebäude Gasgeruch wahrnahmen. Sofort wurde der Evakuierungsplan umgesetzt und die beiden Gruppen zu einem Sammelpunkt ins Freie gebracht. Die kurz darauf anrückende Feuerwehr (insgesamt mit rund 20 Kräften und einem Messwagen) begab sich daraufhin zur Erkundung in das Gebäude. Gleichzeitig rückten zudem Kräfte des DRK mit einem Organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes an, um die Betroffenen zu betreuen. Versorgt werden musste jedoch glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr stellte indes fest, dass der Geruch aufgrund einer Fehlfunktion der Heizung und einer unvollständigen Verbrennung zustande kam. Die Gaskonzentration sei jedoch in einem unbedenklichen Rahmen gewesen. „Seitens der Kita wurde bestens reagiert, das war vorbildlich“, lobt Feuerwehr-Einsatzleiter Ben Bockemühl die Maßnahmen der Verantwortlichen und die Umsetzung des Evakuierungsplan. Bereits nach wenigen Minuten, nachdem die Feuerwehr das Gebäude sicherheitshalber belüftet hatte, konnten die Kinder und Erzieherinnen das Gebäude wieder betreten.