Führung im Fastnachtsmuseum mit Helma Wiede

Im Fastnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim wird am 21. April um 14.30 Uhr im eine offene Führung angeboten. Helma Wiede wird dabei den Teilnehmern nicht nur einen Einblick in Herkunft und Entstehung der Fastnacht geben. Zu vielen der über 300 im Museum ausgestellten Figuren weiß sie auch interessante Details, spannende Hintergründe und lustige Anekdoten zu erzählen. Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich – die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen. Für die Führung kostet zusätzlich zum Museumseintritt 3 Euro. Wer noch eindrücklicher in verschiedene Fastnachtsbräuche eintauchen möchte, kann vor oder nach der Führung entweder im Narretarium, einer 360-Grad-Projektionskuppel vor dem Museumsgebäude, oder über VR-Brillen Fastnachtsbräuche in 360 Grad erleben. Dies ist unabhängig von einer Führung jederzeit während der Öffnungszeiten möglich.