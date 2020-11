Der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen kümmert sich um fast alle Tiere, die in Not sind. Allerdings muss bei der Zuständigkeit unterschieden werden. Ein Fuchs auf einem Dach gehört nicht dazu, was jüngst für Unverständnis unter besorgten Anwohnern sorgte.

Der Tierschutzverein Villingen-Schwenningen kümmert sich um ein sehr großes Einzugsgebiet und damit auch um sehr viele Tiere, die auf die eine oder andere Art und Weise Hilfe benötigen. Bedingt durch die Auflösung einiger Tierschutzvereine und -initiativen in der Region, nahm die Tierschutzarbeit in den vergangenen Jahren immer weiter zu, erklären die Verantwortlichen. Da der Verein rein ehrenamtlich arbeitet, stellt das eine große Herausforderung dar. Und dennoch habe sich ein Mitglied gefunden, das das Tierschutztelefon ehrenamtlich übernommen hat und damit an vielen Stunden täglich erreichbar und für Tiere in Not im Einsatz ist. Denn es handelt sich dabei um ein Notruf-Telefon.

Da ein aktueller Fall eines Fuchses auf einem Hausdach, der sich vergangene Woche in VS-Schwenningen ereignet hat, nachträglich zu viel Frust, Ärger und Unverständnis bei besorgten Anrufern führte, die sich laut Tierschutzverein vor allem im sozialen Netzwerk Facebook entladen haben, will der Verein über seine Zuständigkeiten aufklären.

Kooperationen mit anderen Institutionen

Das Aufgabengebiet des Tierschutzvereins umfasst ganz klassisch die Hilfen zur Vermittlung oder Rückvermittlung entlaufener oder zugelaufener Tiere, die Inobhutnahme herrenloser Tiere auf den Pflegestellen des Vereins, Kastrationsaktionen wild lebender Katzenpopulationen oder auch die Hilfe für in Not geratene Tiere. Dies geschieht oft in Kooperation mit der Tierrettung oder auch der Polizei.

Um die vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können, ist der Tierschutzverein froh über die sehr gute Zusammenarbeit mit anderen Tierschutzinitiativen wie zum Beispiel den Vogelfreunden, der Igelhilfe oder der Taubenstation. „Sehr gut verläuft auch die Kooperation mit anderen Tierschutzvereinen, dem Kreistierheim in Donaueschingen, der Tierrettung Südbaden sowie den Tierärzten im Kreis“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der Verein übernimmt darüber hinaus Futter- und Tierarztkosten für die Tiere auf den Pflegestellen oder wildlebende Populationen, mit Spendenaufrufen kann in Ausnahmefällen auch mal Tierhaltern unter die Arme gegriffen werden, die sich eine teure Behandlung ihres Vierbeiners nicht leisten können. Der Verein unterhält Futterboxen in einigen Supermärkten oder erhält private Futterspenden, die den bedürftigen Tieren zugute kommen.

Was ein Tierschutzverein dagegen nicht darf ist, sich um Wildtiere kümmern, eine nicht artgerechte Tierhaltung überprüfen oder einfach irgendwo ein Tier mitnehmen. Und hier erklärt sich, warum die verantwortliche Mitarbeiterin am Tierschutztelefon den Anrufern sagte, „der Tierschutzverein sei im Fall des Fuchses auf dem Dach nicht zuständig“. Bei der Wildtierrettung beispielsweise hätte ein Tierschutzverein weder die Mittel noch die Befugnis, diese Tiere einzufangen oder in Obhut zu nehmen. Für Wildtiere, insbesondere die vielen räudigen Füchse, Dachse und Marder, sind die Städte, die untere Jagdbehörde oder der Wildtierbeauftragte des Landkreises zuständig. Was aber nicht heißt, dass die Mitarbeiterin des Tierschutzvereins VS nicht reagiert habe: „Sie hat die Meldung natürlich an die zuständigen Stellen weitergeleitet“, heißt es vonseiten des Vereins. Für solche Fälle hat der Tierschutzverein aber Tipps und die richtigen Ansprechpartner parat: „Bei Unklarheiten bringt im Zweifelsfall ein Anruf bei der Polizei oder der Tierrettung Klarheit.“

Auch bei Meldungen zu nicht artgerechter Haltung kann der Verein nicht selbst eingreifen, sondern arbeitet dort vertrauensvoll mit dem Veterinäramt zusammen. „Nur mit einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit kann Tierschutz auch gelingen.“ Der „vertrauensvolle Retter“ des Fuchses vergangene Woche war übrigens er selbst. Wie die Feuerwehr VS-Schwenningen, die zu diesem Hilfseinsatz gerufen wurde, mitteilte, fand das Tier den Weg vom Dach nach unten ohne, dass die Rettungskräfte eingreifen mussten.

Aktiv im Tierschutz mithelfen

Der Verein ist immer auf der Suche nach Tierfreunden, die sich einbringen möchten und etwas Zeit investieren können. Das Aufgabengebiet ist sehr vielfältig – so braucht der Verein dringend weitere Pflegestellen oder jemanden, der mal rausfahren und eine Lebendfalle überprüfen und das Tier zum Tierarzt fahren kann. Wer sich einbringen möchte, kann sich gerne bei der Vorsitzenden des Tierschutzvereins VS, Barbara Petra Sixt, unter 0152/22 71 36 29 oder ihrer Stellvertreterin Theresia Lydia Schonhardt unter 07705/2 20 01 65 melden.