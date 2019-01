Fridingen Doppelsieg bei den jüngsten Läufern

Trotz eisiger Temperaturen haben die Leichtathletik-Talente beim dritten Wettbewerb der Crosslaufserie Zollern-Schwarzwald in Tuningen erfrischenden Laufsport gezeigt.

U 10

Bei den Läufern unter zehn Jahren liefen Jona Vogt (3:11 Minuten) vom TV 05 Fridingen und Lukas Kammerer von den Tuttlinger Sportfreunden mit einem flotten Tempo über das schneebedeckte Wiesengelände. Vogt gewann in der M 08 vor Timo Röhrle (3:47) und Artyom Grin (SG Deißlingen/5:16). Kammerer eilte nach 3:10 Minuten als Erster in der M 09 über die Ziellinie. Es folgten Cedric Herms (LT Unterkirnach/3:23) und Jakob Meneghini (TG Schwenningen/3:34).

In der W09 war es Mia Stehle (3:25 Minuten) vom TV 05 Fridingen, die im gemischten Teilnehmerfeld – die Läufe der Mädchen und Jungen wurden zeitgleich gestartet – an der Spitze mitlief. Sie gewann diese Klasse vor Anna Brand (LT Unterkirnach/3:36) und Alina Schleicher (TG Tuningen/3:48).

U 12

Dicht gedrängt jagte die Konkurrenz der U 12 durch das Gelände. Nach 4:26 Minuten bog Nico Eberle (SG Schramberg) als Erster in den Zielbereich ein und gewann vor Sebastian Schall (LG Tuttlingen-Fridingen/4:32) das Rennen der M 10. Zweitschnellster in der U 12 war Niklas Reger (4:31) aus Tuttlingen, der den Lauf der M 11 gewann.

In gewohnter Manier reihte sich Adina Daubner (TV Neustadt) sofort nach dem Start in der Spitzengruppe ein. Nach 4:38 Minuten erreichte sie als Drittschnellste dieser Gruppe das Ziel. Damit siegte sie in der Klasse W 11 vor Leni Hirt (TV Oberndorf/4:50) und Mia Kammerer (5:03) von den Tuttlinger Sportfreunden. Sofie Renz von der SG Deißlingen war in der W 10 nicht zu bremsen und siegte mit der Zeit von 5:01 Minuten.

U 14

Das größte Teilnehmerfeld versammelte sich in dieser Altersklasse hinter der Startlinie. Aus einer Dreiergruppe heraus löste sich mit einer energischen Tempoerhöhung Felix Stengel vom TV Weilstetten. Er lief die schnellste Zeit (5:12 Minuten) der U 14. Den Sieg der M 12 erlief sich mit deutlichem Vorsprung Tim Rodinger (5:14 Minuten) von der FSV Schwenningen.

Im Sog der Jungen eilte die weibliche U 14 über den Naturparcour. Allen voran Jana Eberhardt vom TV Weilstetten. Die junge Läuferin rannte nach 5:50 Minuten als Erste der U 14 über die Ziellinie und gewann in der W 13 vor Milena Fischer (TSV Bisingen/5:59) und Alina Reger (Tuttlinger Sportfreunde/6:32).

U 16

Der Wechsel aus den Rad- in die Laufschuhe gelang Luca Stepins von der RSG Zollernalb hervorragend. Nach 6:50 Minuten eilte der Jugendliche in der M 14 als Erster über die Ziellinie. Eine knappe Geschichte wurde die Entscheidung in der M 15. Felix Beck (LG Winterlingen/6:43) setzte sich knapp gegen Emilian Engelhardt (ASV Horb/6:46) durch. Auf Platz drei landete Jonas Fischer (TSV Bisingen/6:54).

Mit einer tollen Tagesform stellten sich die Läuferinnen ihren männlichen Konkurrenten. Alina Herr (TV Neustadt/7:00) lief als Zweitschnellste dieser gemischten Laufgruppe über die Ziellinie. Sie gewann den Lauf der W 15 vor der ebenfalls klasse laufenden Flora Ames (7:11 Minuten) von den Tuttlinger Sportfreunden.

In der W 14 konnte sich erwartungsgemäß Joelle Bernhardt (SG Schramberg/7:34) Platz eins sichern. Zeitgleich kamen Pauline Armleder und Celine Mager (beide TSV Rottweil/8:02) ins Ziel und landeten auf einem gemeinsamen zweiten Platz.