Nach knapp acht Monaten Bauzeit hat die Sperrung nun ein Ende: Die Fahrbahn über die Brücke in der Lupfenstraße soll am Donnerstag, 29. November, wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden. Der Gehweg bleibt für zwei weitere Wochen gesperrt.

„Das ging jetzt doch flott. Fast schneller, als man erwartete. Da hat die Firma Storz in den vergangenen zwei Wochen noch mal ganz schon was gearbeitet“, lobt Karl-Friedrich Ziegler anerkennend. Ziegler ist im städtischen Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten tätig und für die Brücken im Stadtgebiet zuständig.

Brücken- und Asphaltbauarbeiten fertiggestellt

Auf dem jüngst fertiggestellten, neuesten Exemplar im Kreuzungsbereich Lupfenstraße / In Rammelswiesen erklärt Ziegler am Dienstagnachmittag die letzten Arbeitsschritte bis zur Öffnung: „Der Hauptteil der Arbeiten bestand in der vergangenen Woche neben dem Setzen der Bordsteine darin, die drei Schichten, aus denen der Straßenbelag besteht, aufzutragen.“ Die unterste Schicht sei eine bituminöse Trageschicht, darauf komme eine Binderschicht aus grobkörnigem Asphalt. „Am Freitag und Samstag hat die Firma Storz zuletzt noch die Fahrbahn aufgetragen. Also den feinkörnigen Asphalt, den man auch Deckschicht nennt“, erklärt Ziegler. Damit ist die Brücke so weit, um für den Verkehr geöffnet zu werden. „Am Donnerstag, im Lauf des Nachmittags, wird die Fahrbahn freigegeben.“

Fußgänger und Radfahrer hingegen müssen sich noch etwa zwei Wochen länger gedulden. Wie die Stadt mitteilt, müssen sie weiter die provisorische Holzbrücke benutzen, weil die Brückengeländer sich in der Fertigung befinden. „Die Geländer mussten nach der Fertigstellung der Brücke noch ausgemessen werden. Dazu kommt auch noch die Lieferzeit“, ergänzt Ziegler.

Erfreuliche Nachricht für Pendler, Lieferanten, Anwohner und Firmen

Noch vor zwei Wochen erweckte der Anblick alles andere als den Eindruck, dass die Arbeiten im November tatsächlich beendet sein würden. „Zu dem Zeitpunkt waren minus zwölf Grad angesagt. Da dachte ich noch, das könnte ganz schön knapp werden“, sagt Ziegler. „Aber wir hatten dann Glück mit dem Wetter und alles hat gut geklappt.“

Erfreut über die Nachricht der Öffnung werden vor allem Berufspendler, Lieferanten, Anwohner und die ortsansässigen Firmen sein. Über die gesamte Bauzeit hinweg, führte die Sperrung der Brücke nahezu täglich zu Staus im Industriegebiet Ost. Zudem sorgte die Umleitung insbesondere bei auswärtigen Lastwagenfahrern zur Irritationen. Ganz fertig ist die Brücke, die 650 000 Euro gekostet hat, noch nicht: Ein paar restliche Arbeiten im Randbereich würden weiter durchgeführt, heißt es von der Stadt. „Von unten muss sie noch ausgeschalt werden. Aber vielleicht reicht das auch noch“, hofft Ziegler.