Das hat geklappt: Wie angekündigt ist der neue Kreisverkehr an der Spittel- und Dauchinger Straße in VS-Schwenningen am Mittwoch fertig geworden. Die Autos sind zurück – das war für manchen Fußgänger noch gewöhnungsbedürftig.

Jetzt läuft’s wieder – pardon, es fährt: Der neue Kreisverkehr am Marktplatz ist am Mittwochnachmittag für den Verkehr frei gegeben worden. Etliche Fußgänger mussten sich da erst einmal verwundert umschauen. Plötzlich sind wieder Autos unterwegs, wo seit Mai eine Baustelle und nur zu Fuß ein Durchkommen war. Wie von der Stadt angekündigt, machte die ausführende Firma Schöppler aus Meßkirch den Weg frei. Deren Mitarbeiter räumten Absperrungen und Hinweisschilder weg. Gegen 15 Uhr konnten die ersten Autofahrer den Kreisverkehr benutzen.

Bushaltestelle vor Kino ab sofort in Betrieb

Drei Möglichkeiten gab es, den neuen Kreisel zu verlassen: von und in die Spittel-, die Markt- und die Dauchinger Straße. Die Abfahrt „Auf der Lehr“ bleibt noch bis voraussichtlich Ende des Jahres eine Baustelle. Dort entsteht nicht nur ein Parkplatz als Ersatz für die derzeitigen Parkflächen auf dem Marktplatz, auch die Straße wird neu gemacht. In diesem Zuge werden die Versorgungsleitungen frisch verlegt.

In Richtung Dauchinger Straße ist die Freude allerdings kurz und die Durchfahrt bald wieder nicht mehr möglich: In Sichtweite zum neuen Kreisverkehr entsteht dort, an der Kreuzung mit der Staufen- und der Bert-Brecht-Straße, ein zweiter, kleinerer Kreisel samt Querungshilfe für Fußgänger. Ausführende Firma ist Strabag. Am Mittwochnachmittag waren zwei Mitarbeiter damit beschäftigt, die Fahrbahn entsprechend zu markieren. In Leuchtfarben ist dort jetzt zu sehen, wo gebaut wird.

Jetzt soll es losgehen, dann wird der Bereich für Autos gesperrt. Wie die Stadt mitteilte, soll laut Strabag in drei bis vier Wochen alles fertig sein. Die Öffnung des großen Kreisverkehrs hat indes weitreichende Folgen für die Autofahrer: Die Marktstraße wird dadurch wieder zur Einbahnstraße in Richtung Rathaus, wie dies früher der Fall war. Das heißt, anders als in den vergangenen Monaten, geht es nun wieder vom Kreisverkehr am ’s Rössle hoch zum Marktplatz, nicht mehr runter.

Dass dies zunächst wieder für Verwirrung sorgt, ist nachvollziehbar – doch der Schwenninger ist ja inzwischen leidgeprüft in Sachen Umleitung und Einbahnstraßenregelung. Apropos Neuerung: In der frisch gemachten Spittelstraße, auf Höhe des City-Kinos, gibt es eine neue Bushaltestelle „Stadtmitte“. Befürchtungen wurden bereits laut, dass diese den Bushalt am Culinara und am Haus der Pflege am Deutenberg ersetzen könnte.

Diese Sorge ist unbegründet, wie Madlen Falke, städtische Pressesprecherin, auf Nachfrage erklärt: Die Haltestelle am Lebensmittelmarkt und an der Senioreneinrichtung bleiben bestehen. Die neue ersetze vielmehr eine Bushaltestelle am Marktplatz, die wegfällt. Falke geht davon aus, dass der neue Stop ab sofort angefahren wird. Es läuft – pardon rollt – also wieder in Schwenningen.