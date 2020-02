Bereits im Oktober hatten die Gemeinderatsfraktionen von SPD, Grünen und FDP den Antrag gestellt, das Gremium erneut über den Beschluss der ISEK-Projekte vom Juni 2018 abstimmen zu lassen. Die Verwaltung wird in den nächsten Ausschusssitzungen einen Gegenvorschlag unterbreiten.

Der Gemeinderat Villingen-Schwenningen hatte in seiner Sitzung am 26. Juni 2018 dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) zugestimmt, verbunden mit der Bedingung, dass die Vorgehensweise und Reihenfolge der Projekte mit dem Gemeinderat abzustimmen seien. Bis heute, so mahnen die Fraktionen in ihrem Antrag an, seien die Projekte jedoch nicht priorisiert worden.

Im Gegenteil: Auszüge aus dem ISEK seien bei einer Klausurtagung des Gemeinderates im vergangenen September bereits präsentiert worden, bevor der vom Gemeinderat beschlossene Priorisierungsprozess stattgefunden habe. Die drei Fraktionen fordern in ihrem Antrag deshalb, dass der bereits 2018 beschlossene Prozess durch den mittlerweile neu gewählten Gemeinderat nochmals bestätigt und deshalb diesem erneut zur Abstimmung vorgelegt werden sollte.

Die Stadtverwaltung wird sich dem Antrag nun in den folgenden Sitzungen des Technischen Ausschusses am Dienstag, 3. März, sowie im Verwaltungs- und Kulturausschuss am Mittwoch, 4. März, annehmen. Allerdings, so wird aus der Sitzungsvorlage deutlich, hält die Verwaltung die von SPD, Grünen und FDP geforderte Vorgehensweise für „nicht zielführend“. Sie macht deshalb den Beschlussvorschlag, dass der Gemeinderat beschließt, „die noch nicht laufenden Projekte im Rahmen der Beratungen zur Haushaltskonsolidierung zu priorisieren“. Hintergrund ist, dass einige der 18 ISEK-Projekte bereits zum Zeitpunkt der Beschlussfassung angestoßen waren und auch deren Priorität festgelegt war.

Folgende Projekte sind laut Vorlage der Stadtverwaltung bereits in Bearbeitung: das Standortmarketing, die Ausweitung und Stärkung des ÖPNV zum 1. Januar 2020, die Wohnraumentwicklung, die Ortsentwicklungsstudien, die Straßensanierungen, Holzbau, die Klimaschutzinitiative, das Baugebiet Lämmlisgrund und das Sanierungsgebiet Mangin.

Diese Projekte hingegen wären gemäß dem Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung noch zu priorisieren: Das Flächenmanagement Gewerbe, das Museumsquartier Bürk, das Schaffen attraktiver Stadtplätze und Grünräume, die Fokussierung der Landschaftsräume außerhalb der Siedlungen, Stärkung der Innenstädte, Citymanagement, Integration durch lebendige Nachbarschaft, Kooperationsstruktur bei städtischem Handeln stärken und der Ausbau der Partnerschaften zwischen Stadtverwaltung und Hochschulen.

Die städtischen Gremien werden in ihren Sitzungen kommende Woche über den Vorschlag der Stadtverwaltung beraten. Das letzte Wort wird dann der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 11. März, haben.