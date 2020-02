In der Photovoltaik steckt noch viel Potenzial. Villingen-Schwenningen hat bekanntlich den Klimanotstand ausgerufen. Da sollte ein weiterer Ausbau von Solarmodulen eine Rolle spielen, denn „die Sonnenenergie gibt es ja gratis“. Wer das so vollmundig sagt? Seit dem Aufkommen des BUND in den 1980er-Jahren beschäftigt sich der Doppelstädter Hermann Krafft auch mit den erneuerbaren Energien.

Als einstiger Mathematiklehrer streut er im Gespräch mit unserer Zeitung immer wieder Zahlen ein. Etwa 58 Prozent der über den Stadtwerke angebotenen Strom, rechnet er vor, stammen aus regenerativen Quellen, allen voran Photovoltaik, Windkraft- und Wasserkraft.

„Eine positive Leistung der Stadt“, lobt Krafft, „doch aus dem Pfund kann man noch mehr machen.“ Mehr – das heißt: ambitioniert wie in München sollte auch VS das Ziel erreichen, bis zum Jahr 2030 Strom zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen zu beziehen. Bleibt dies alles eine Vision oder wird es zur Realität in Villingen-Schwenningen?

Daniela Dietrich, die Sprecherin der Stadtwerke, sagt, der BUND habe mit dieser Aussage einen Wunsch an die SVS, die Stadt formuliert. „Es ist jetzt an den Gesellschaftern der SVS, diesen Wunsch zu diskutieren und zu entscheiden. Die Diskussion wurde bereits aufgenommen.“ Die SVS sei zudem Mitglied einer Arbeitsgruppe „Runder Tisch Klimaschutz VS“. Hier werden Maßnahmen ausgearbeitet, die zum Klimaschutz VS beitragen sollen. „Die umfangreiche Projektarbeit läuft. Deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Antworten geben.“

Wenn Krafft an den Ausbau der Erneuerbaren denkt, hat er weniger ein Forcieren von umstrittenen Freiflächen-Anlagen im Sinn. Mit seinem Ansatz steht er nicht alleine da, Photovoltaikmodule verstärkt auf großen Dächern zu installieren. „Das würden wir dann auch ohne Nebenwirkungen hinbekommen“, spielt er auf die Brisanz an, die in der Nutzung und damit Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen stecke, wie das Beispiel Spitalhöfe in Pfaffenweiler zeigt. Die Verknappung von Agrarflächen sei sicherlich ein Thema: „Gut, dass wir darüber diskutieren.“

Diese Freiflächenanlagen dürften kein Alibi dafür sein, die Dächer von Privatleuten und Stadt eher zu vernachlässigen. Noch ein weiterer Aspekt spreche eher für Module auf Dächern: Dachanlagen seien in der Summe effektiver, weil sie dichter installiert werden könnten. Krafft weiß, wovon er spricht. Der BUND betreibt eine eigene Anlage auf dem Dach des Hoptbühl-Gymnasiums, die erweitert werden soll. Wie einige Kommunalpolitiker plädiert auch Krafft für ein Gesamtkonzept für VS: Dabei soll aufgelistet werden, wo auf kommunalen Dächern noch Platz für Photovoltaikanlagen wären. Das BUND-Vorstandsmitglied stellt seine eigene erste Berechnung auf: Auf städtischen Dächern, sowie Dachflächen von Industrieunternehmen und Gewerbebetrieben ergebe sich zusätzliches Potential von insgesamt 20 Hektar. Umgerechnet auf die realistische Leistung einer Anlage, kämen somit in der Summe zehn Millionen Kilowattstunden zusammen und damit grüner Strom für rund weitere 3000 Haushalte, schließt er.

Was hält Oberbürgermeister Jürgen Roth von solchen Ambitionen? „Wir haben es wohl noch immer versäumt, konkret messbar zu machen, was wir umgesetzt haben“, so Roth, man müsse daher deutlich machen, was in VS bereits getan werde. Und man sei bereit zu mehr, machten Roth, aber auch Bürgermeister Detlev Bührer in jener Sitzung deutlich, in der sich eine knappe Mehrheit des Gemeinderates für die Klimanotstands-Resolution aussprach: „Was wir brauchen, ist der gemeinsame Wille!“, bekräftigte er. Wie nachhaltig wirtschaftet die Stadt? „Wir beziehen beispielsweise für unsere Liegenschaften, das ist ein älterer Beschluss des Gemeinderates, ausschließlich, Ökostrom“, zeigt die Pressestelle der Stadt auf. Das bedeute, so Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt: Der gesamte Strom, den die Stadtverwaltung in ihren 64 Gebäuden verwendet, sei Strom aus regenerativen Quellen.

Bereits heute werden Eigenversorgungsanlagen wie Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) in verschiedenen großen kommunalen Liegenschaften eingesetzt (Friedensschule, Bildungszentrum Deutenberg, Theater am Ring oder Franziskaner). Geht noch mehr? Brechen sonnige Zeiten an für die Photovoltaik auf Dächern der Kommune? Der Gemeinderat hat 2019 verschiedene Klimaschutz-Aktivitäten beschlossen. Ziel sei es, bis 2040 eine weitgehend klimaneutrale Kommunalverwaltung zu erreichen. Wie das Ziel zu erreichen ist? Unter anderem damit, dass alle städtischischen Dachflächen dahingehend geprüft werden sollen, ob sie sich für die Installation von Photovoltaikanlagen eignen.