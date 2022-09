Förster & Friends eröffnen die Herbstsaison

Die Trossinger Band Förster & Friends ist am Freitag, 23. September, um 20 Uhr im Schwenninger Kulturcafé zu Gast. Sie eröffnet damit dann die Herbstsaison, teilen die Veranstalter in einer Vorschau mit.

Das Trio spielt vorwiegend Eigenkompositionen von Thomas Förster: Smooth Jazz und Fusion – von verschachtelten polyrhythmischen Elementen bis zu lyrischen Melodiebögen. Im Programm eingestreut sind aber auch der eine oder andere Jazzklassiker in eigenen Bearbeitungen zu hören, etwa Chick Coreas Spain oder St. Thomas von Sonny Rollins.

Der Drummer des Trios, Frank Denzinger, ist klassischer Schlagzeuger, Bassist Arpi Ketterl hat sein heutiges Instrument, den Kontrabass, im Selbststudium erlernt und Bandleader Thomas Förster, Lehrer, Pianist und Komponist, kann auf seinem Hauptinstrument Klavier auf eine langjährige Laufbahn zurückblicken. Das Konzert am 23. September beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Café Häring in der Kirchstraße 7 in Schwenningen. Karten gibt es im Café, telefonisch unter 07720/21555 oder per E-Mail unter cafe-haering@t-onilne.de.