Förderpreise des Förderkreis Festivalstimmen TUT

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aus zahlreichen Anmeldungen musste der Förderkreis Festivalstimmen Tuttlingen mit der 1. Vorsitzenden Regina Berner (im Foto rechts) dieses Jahr drei Vorspiel- und Präsentationstermine durchführen, um die Preisträger des Musikwettbewerbs Musik-Kunst-Tanz 2022 zu ermitteln.

Solotänzer, Tanzgruppen, Twirling, Soloinstrumente, Gesang und Kunst - alle Genres waren aus der gesamten Region gut vertreten und so hatte es die Jury nicht leicht, die Gewinner der Förderpreise zu küren.

Schließlich überzeugte der erst 11-jährige Pianist Tobias Sauter aus Villingen mit seinen Paganini-Variationen und der Interpretation von YIRUMA mit fast voller Punktzahl und erhielt den ersten Förderpreis.

Auch die 17-jährige Gloria Krumbacher aus Trossingen beeindruckte die Jury mit ihrer sehr kreativen Kunst - die nicht nur Studien von Gesichtern präsentierte, sondern auch Bilder aus Kaffee, oder Bilder mit Ölmaltechnik und Acryl. Sie erhielt den zweiten Förderpreis 2022 und die Möglichkeit, eine kleine Kunstausstellung mit ihren bisherigen Bildern zur ersten Vorstellung des diesjährigen „Festival der Stimmen“ mit der Musicaloperette „Mein Land der Fantasie“ am 16. Oktober im Kurhaus Bad Dürrheim im dortigen Foyer mit Catering und Live-Musik eine Stunde vor Vorstellungsbeginn zu gestalten.

Zwei Sonderpreise mit jeweils 150 Euro erhielten der 16-jährige, lettische Ivo Skerskans aus Trossingen, der mit seiner E-Gitarre und dem Vortrag von „Ride the lightening“ von Metallica die Jury begeisterte, da er erst ein Jahr auf diesem Instrument spielt. Der zweite Sonderpreis ging an den 19-jährigen Leonardo Lin aus Rottweil, der als Bass-Bariton ebenfalls mit seiner Interpretation des „I'm a fool to want you“ von Frank Sinatra begeisterte.

Alle Preisträger erhielten eine Urkunde und den entsprechenden Geld-Förderpreis, der nachweislich für das Weiterkommen am Instrument, oder Kunstfach verwendet werden soll.

Der Förderkreis Festivalstimmen Tuttlingen e.V. hatte bei der Gründung des Wettbewerbs 2018 festgelegt, dass junge KünstlerInnen aller Genres in ihrem künstlerischen Weiterkommen gefördert werden sollen. Auch 2023 wird - dann zum fünften Mal - der Wettbewerb Musik-Tanz-Kunst ausgetragen. Die Anmeldeformulare finden sich auf der Homepage www.festivalstimmen-tuttlingen-verein.de, die Anmeldefrist läuft am 31. März 2023 aus.