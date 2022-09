Flugzeug von Gorbatschow: Schwenningerin Margot Pflumm erzählt von Lieferung

Michail Sergejewitsch Gorbatschow, ein großer Mann, ist am 30. August gestorben und vor allem in Deutschland trauert man um ihn – auch in VS. So auch Margot Pflumm, Besitzerin des Internationalen Luftfahrtmuseums in Schwenningen, die Gorbatschow immer sehr sympathisch fand und eine besondere Beziehung hatte, auch wenn sie ihn nicht persönlich kennenlernen konnte.

Margot Pflumm und ihre Tochter Sibylle, die das Museum am Rande von Schwenningen leiten, sind im Besitz eines einsitzigen Kampfflugzeugs, einer MiG 15 FAGOT, die ihr Gorbatschow auf ihre schriftliche Bitte an ihn, zur Eröffnung ihres Museums 1988 zusandte, und das Flugzeug kam sogar am Tag der Eröffnung an. "Nein", "doch", sagt sie, da steht sie, und marschiert vorneweg zur MiG 15, die Mitarbeiterin des Schwarzwälder Boten hinterher.

An der MiG steht ihre Tochter Sibylle, und spachtelt den Tank des Kampfflugzeugs: "Alle Exponate müssen gepflegt und erhalten werden", meint Margot Pflumm, kraxelt aber schon die Leiter zum engen, winzig erscheinenden Cockpit hoch. "Hier bin ich mal reingeklettert und kam nicht mehr raus", lacht sie. Es gebe auch nicht viel zu erzählen, meint sie, da hat sie aber gewaltig untertrieben.

Mit der Eröffnung des Museums am 28. Mai 1988 und dem Buch Perestroika von Gorbatschow habe alles angefangen, erklärt sie und holt das Buch, eng geschrieben, aber sie hat alles gelesen. Sie und ihr verstorbener Mann Manfred, ein leidenschaftlicher Flieger, er baute auch viele Flugzeuge nach oder restaurierte sie, hatten den Wunsch, ein Luftfahrtmuseum zu eröffnen. "Wir lebten noch in der Pfalz, hatten dort, buchstäblich hinter dem Haus, einige Flugzeuge stehen und wollten ein Museum gründen", erzählt sie. Das Gelände neben dem Fluglandeplatz Schwenningen war ideal, sie pachteten es und kauften auch teilweise Gelände und begannen mit den Vorbereitungen. Sie habe von ihrem Mann eine Liste erhalten, wo man nachfragen konnte, ob Flugzeuge ausgemustert werden, da habe sie überall angerufen.

Gleichzeitig habe sie das Buch von Michail Gorbatschow gelesen, und dabei sei ihr bewusst geworden, dass sie kein russisches Flugzeug besaßen, meint sie. Also habe sie in Bonn angerufen und nach der Adresse von Gorbatschow gefragt: "Die erhielt ich sofort", staunt sie heute noch und meinte, so etwas wäre jetzt nicht mehr möglich. Also habe sie sich hingesetzt und sich erst einmal Gorbatschow vorgestellt, ihm geschrieben, dass sie sein Buch gelesen habe und seine Ansichten auf ein friedliches Miteinander in der Welt hinzuarbeiten, teile. Dann sei sie zum Punkt gekommen, habe von der bevorstehenden Eröffnung des Luftfahrtmuseums geschrieben und mal freundlich gefragt, ob er vielleicht ein russisches Flugzeug habe, das ausgemustert würde: "Wir haben nämlich keins", so Margot Pflumm.

Ihr Mann habe zwar so ungefähr von dem Brief gewusst, brachte ihn auch zur Post, aber von dem Inhalt habe er nichts gewusst, so Margot Pflumm. Es habe nicht lange gedauert und Gorbi habe ihr geschrieben, sie dürfe sich auf ein Flugzeug freuen. Was er losgeschickt hatte, habe er nicht geschrieben.

Von der Pfalz nach Schwenningen"Einen Tag vor der Eröffnung fuhr ich in die Pfalz, wo noch unser Haus war, um Kleidung für die Eröffnung zu holen, in der Post war die Benachrichtigung, der Flieger komme auch", meint sie trocken. Ja, aber nicht nach Schwenningen, sondern in die Pfalz zu ihrem Haus, wo sie ganz alleine stand, als es an der Tür klingelte. Dort standen zwei polnische Fahrer mit einem Lastwagen und sagten, sie hätten ein Flugzeug, ob man abladen könne und den Zoll benachrichtigen.

Margot Pflumm: "Wir müssen nach Schwenningen fahren." "Nein", so die beiden Fahrer, "unser Auftrag endet hier, das steht in den Papieren". Margot Pflumm besaß schon immer große Überzeugungskraft und überredete die beiden Fahrer, sich auf den Weg nach Schwenningen zu machen, sie war natürlich dabei. "Ich saß vorne neben dem Fahrer, sein Kollege musste nach hinten zum gut verpackten Flieger", meint sie trocken. In Schwenningen war nichts mit Abladen, das müsse der Zoll genehmigen, so die Fahrer. Sie habe einen Zollbeamten aus der Stadt gekannt, der sein wohlverdientes Wochenende zuhause genießen wollte, das konnte er vergessen. Er schwang sich auf sein Fahrrad und strampelte zum Museumsplatz, es war der Tag der Eröffnung. Papiere in Ordnung, alles bestens, Verzollung erfolgte, dann wurde abgeladen.

Ihr Mann habe sich riesig gefreut und sich an den Zusammenbau der MiG gemacht, so Margot Pflumm. Übrigens sei die MiG flugfähig gewesen. "Und jetzt?" Das Triebwerk wurde ausgebaut und Bonn gemeldet: "Die MiG fliegt nicht mehr", meint sie trocken.

Inzwischen steht auf dem Platz noch eine zweite MiG, aus Ungarn, aber nicht von Gorbi. Regelmäßig müsse man immer in Bonn anrufen, melden, welche Flugzeuge man besitzt, vor allem Kampfflugzeuge, und berichten, dass sie flugunfähig gemacht wurden: "Die kamen und kommen regelmäßig hierher und kontrollieren alle Maschinen", betont sie. "Ich bin so traurig, dass Michail Gorbatschow verstorben ist, er war so ein großer Mann", bedauert Margot Pflumm.