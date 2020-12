Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben beim Magentasport-Cup alle ihre Gruppenspiele gewonnen. Der ERC Ingolstadt schloss mit der Verpflichtung von Brandon DeFazio seine Kaderplanung ab.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven schlugen am Freitagabend in der Gruppe A des Magentasport-Cup die Grizzlys Wolfsburg mit 3:1. Damit können die Grizzlys das Halbfinale nicht mehr erreichen, sie hätten einen Sieg benötigt. Die VW-Städter waren in den ersten 20 Minuten auch klar überlegen. Doch als die Pinguins zum Ende des ersten Drittels in doppelter Überzahl agierten, stellte Mitchell Wahl den Spielverlauf mit seinem Treffer auf den Kopf. Erst im zweiten Drittel war Bremerhaven dann besser in der Partie. Mit einem schön herausgespielten Treffer stellte Niklas Andersen auf 2:0 (36.). Im Schlussdrittel schaffte Wolfsburg den direkten Anschluss. Jordan Boucher traf nach glänzender Vorarbeit von Fabio Pfohl in Unterzahl gegen Pinguins-Goalie Brandon Maxwell. In der 53. Spielminute markierte aber Wahl mit seinem zweiten Tor am Abend gegen Keeper Chet Pickard das 3:1. Grizzlys-Trainer Pat Cortina zog bereits vier Minuten vor dem Ende seinen Torwart. Allerdings kassierte Phillip Bruggisser noch eine Strafzeit und so waren alle Bemühungen der Wolfsburger umsonst.

Grizzlys-Stürmer Sebastian Furchner: „Wir waren nicht gut genug, um zu gewinnen. Wir dürfen uns nicht in die eigene Tasche lügen, wir müssen künftig härter arbeiten.“ Deutlich besser war die Stimmung bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven, die alle ihre sechs Gruppenspiele um den Magentasport-Cup gewannen und am kommenden Donnerstag die Adler Mannheim zum Halbfinale empfangen. Torwart Maxwell: „Wir haben uns von Drittel zu Drittel gesteigert. Das gesamte Team hat gut gearbeitet, Verteidiger Maxime Fortunus hat einen überragenden Job gemacht. Wir freuen uns nun auf das Halbfinale.“

Beim Magentasport-Cup geht es am Montag um 19.30 Uhr mit dem Spiel zwischen den Krefeld Pinguinen und der Düsseldorfer EG weiter. Hier entscheidet sich, wer in Gruppe A den Pinguins ins Halbfinale folgt. Die DEG hat derzeit sechs, die Pinguine haben fünf Punkte. Im Semifinale wartet am Freitag der EHC Red Bull München als Gegner.

Einen Tag nach der Verpflichtung von Verteidiger Emil Quaas hat der ERC Ingolstadt seine Kaderplanung für die DEL-Saison abgeschlossen. Vorerst letzter Neuzugang ist der 32-jährige kanadische Stürmer Brandon DeFazio, der vom tschechischen Erstligisten Kometa Brünn zu den Panthern kommt und bereits in Ingolstadt eingetroffen ist.

„Mit Brandon DeFazio bekommen wir zu den vielen technisch und läuferisch starken Spielern nochmal einen großen, robusten Spieler mit viel Erfahrung hinzu“, sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell. „Ich habe Brandon sowohl in Nordamerika als auch in Finnland mehrfach gescoutet. Er ist das Puzzlestück, das uns im Kader noch gefehlt hat: Ein Leadertyp mit sehr guten Führungsqualitäten, der sich nicht zu schade ist, auch mal seine Mitspieler zu verteidigen. Er wird unserer jungen Mannschaft guttun.“

Der 1,88 Meter große und 90 Kilogramm schwere Linksschütze wurde in Oakville (Kanada) geboren. Nach sieben Jahren und 471 Spielen in der AHL (215 Punkte) sowie zwei Spielen in der NHL für die Vancouver Canucks wechselte DeFazio zur Saison 2017/2018 zum chinesischen Klub Kunlun Red Star in die KHL. 2018 ging er dann nach Europa, schoss beim finnischen Club Lukko Rauma in 65 Spielen 21 Tore und bereitete weitere 21 vor. Nach einem weiteren Gastspiel in Kunlun schloss er sich im November Kometa Brünn an, wo er sechs Spiele absolvierte, dabei aber keinen Scorerpunkt verbuchte.