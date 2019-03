Bald ist es wieder soweit: Am Donnerstag, 9. Mai, hat das lange Warten ein Ende, wenn um 18 Uhr der Startschuss für die zweite Auflage des Firmenlaufs in Villingen-Schwenningen am Messegelände in Schwenningen fällt.

Die Erfolgszahl des großen Breitensportspektakels aus dem Jahr 2018 mit über 2000 Firmenläufern soll in diesem Jahr geknackt werden – erwartet werden bis zu 3000 Teilnehmer. Dieses Jahr gehen die Läufer erstmalig in zwei zeitlich versetzten Startblöcken um 18 oder um 18.30 Uhr auf die Strecke. Bei der Online-Anmeldung können die Teilnehmer auswählen, in welchem Startblock sie laufen möchten.

Gemeinsam mit den Kollegen Sport zu treiben und einen geselligen Abend zu verbringen, fördert und unterstützt nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch den Teamgedanken und das Miteinander im Unternehmen. Das Konzept aus Sport, Party und Betriebsausflug ist in Villingen-Schwenningen angekommen – beim Firmenlauf treffen sich Sportler sowie Nicht-Sportler, Hobbyläufer und „Couchpotatoes“, um gemeinsam Spaß zu haben.

Wer möchte, kann entlang der 5,5 Kilometer langen Strecke auch gehen oder walken, es muss nicht zwingend nur gejoggt werden. Der Spaß steht im Vordergrund, deswegen wird auf eine Zeitnahme verzichtet. Interessierte Unternehmen können ihre Teams auf www.firmenlaufvs.de online anmelden. Diese Aufgabe übernimmt der so genannte „Team Captain“, der die Kollegen motiviert und für die Anmeldung zuständig ist.